Wall Street démarre en ordre dispersé, tournée vers les élections américaines

New York (awp/afp) - Wall Street a ouvert en ordre dispersé lundi, à l'entame d'une semaine très politique, avec les élections américaines de mi-mandat mardi, et économique, avec une réunion de la banque centrale américaine mercredi et jeudi.

Vers 15H25 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, gagnait 0,10%, à 25.297,11 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, baissait de 1,24%, à 7.265,81 points.

L'indice élargi S&P 500 perdait 0,11%, à 2.720,02 points.

Malgré une chute vendredi, la place new-yorkaise a terminé en hausse sur l'ensemble de la semaine dernière, reprenant de l'élan après un mois d'octobre très difficile: le Dow Jones a gagné 2,36% et le Nasdaq 2,65%.

Les Américains sont appelés aux urnes mardi pour les élections de mi-mandat, une série de scrutins nationaux et locaux organisés deux ans après la présidentielle, qui se transforment souvent en référendum sur l'occupant de la Maison Blanche.

"Peu de choses comptent vraiment aujourd'hui alors que les élections se profilent demain", a indiqué Phil Davis, de PSW Investments.

Plusieurs scénarios se profilent à l'issue du vote mais le plus probable, de l'avis de nombreux investisseurs, est celui d'un Congrès divisé, avec une majorité demeurant républicaine au Sénat et un basculement démocrate à la chambre des Représentants.

Toutefois, "les vrais inquiétudes du marché se situent davantage autour des taux d'intérêt, des tensions commerciales avec la Chine, et du ralentissement des économies étrangères", a indiqué Patrick O'Hare, de Briefing.

Apple poursuit sa chute

La relation Pékin-Washington rendait justement nerveux les investisseurs alors que plusieurs officiels américains et chinois ont pris la parole ces derniers jours.

Après des commentaires contradictoires du côté américain en fin de semaine dernière sur un éventuel accord imminent, le président chinois, Xi Jinping, s'est livré lundi à Shanghai à une critique voilée du trumpisme, dénonçant le "protectionnisme", "l'isolationnisme" et "la loi de la jungle".

Les marchés se préparaient également à la tenue d'une nouvelle réunion de la banque centrale américaine (Fed) mercredi et jeudi, au cours de laquelle aucune hausse de taux d'intérêt n'est attendue. Une quatrième hausse de taux sur l'année est plutôt anticipée lors de la prochaine réunion du 19 décembre.

Sur le marché obligataire, le taux de la dette à 10 ans des Etats-Unis baissait à 3,186%, contre 3,212% vendredi soir, et celui de la dette à 30 ans à 3,425%, contre 3,454% en fin de semaine dernière.

Parmi les valeurs du jour, le conglomérat Berkshire Hathaway dirigé par le milliardaire Warren Buffett montait (+4,29%) après avoir dévoilé un rachat massif de ses propres actions de 928 millions d'euros, signe que la holding du milliardaire américain Warren Buffett peine à trouver des opportunités d'investissement répondant à ses critères.

General Electric et IBM avançaient de leur côté de 1,02% et 3,20%, alors que leurs PDG respectifs ont racheté personnellement des actions de leur entreprise.

Après un plongeon de près de 7% vendredi en raison de prévisions de croissance jugées décevantes, Apple poursuivait son déclin lundi (-3,97% à 199,25 dollars), sous la barre des 200 dollars pour la première fois depuis août.

Selon la presse japonaise lundi, la marque à la pomme aurait demandé à certains de ses sous-traitants de renoncer à des lignes de production de son iPhone Xr, l'un de ses derniers modèles dévoilés en septembre.

La valeur boursière de l'entreprise s'installait sous les 1.000 milliards de dollars, à 945 milliards de dollars, sur la base de documents financiers publiés par l'entreprise lundi.

La banque américaine JPMorgan (+0,32%) propose un nouveau service payant à ses clients en leur permettant d'accéder à son logiciel de courtage interne.

