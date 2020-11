Wall Street démarre fort dans l'attente des résultats de l'élection

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a ouvert en nette progression jeudi, conservant son élan du début de la semaine, alors que les Etats-Unis espéraient connaître dans la journée le nom de leur prochain président: le Dow Jones montait de 1,30% et le Nasdaq de 1,95%.

Wall Street avait déjà fini en forte hausse mercredi, attentive aux résultats d'un scrutin présidentiel ultra-serré, la victoire semblant désormais être à portée de main pour le démocrate Joe Biden face à Donald Trump: le Dow Jones avait pris 1,34% et le Nasdaq 3,85%.

afp/rp