Wall Street démarre la semaine en nette hausse, tirée par les technos

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a démarré en nette hausse lundi, tirée par le secteur technologique, au début d'une semaine riche en résultats d'entreprises et en annonces: le Dow Jones montait de 0,40%, le Nasdaq grimpait de 1,33%.

Vendredi, les investisseurs avaient espéré des progrès dans les négociations difficiles sur un plan d'aide économique américain. Le Dow Jones Industrial Average avait conclu en hausse de 0,57%, son niveau le plus haut depuis début septembre.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, avait gagné 1,39% et l'indice élargi S&P 500 s'était apprécié de 0,88%.

afp/rp