New York (awp/afp) - La Bourse de New York a de nouveau terminé en forte baisse mercredi, anxieuse face à plusieurs nouvelles sur la propagation de la pandémie de coronavirus et ses conséquences économiques.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average a cédé 4,44% pour finir à 20.943,37 points, le Nasdaq a reculé de 4,41%, à 7.360,58 points, et le S&P 500 a baissé de 4,41%, à 2.470,72 points.

afp/rp