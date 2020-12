Wall Street : derniers ajustements avant le week-end de Noël

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin pour une séance qui s'annonce particulièrement calme à la veille du week-end de Noël.



Les 'futures' sur les marchés américains signalent pour l'instant une ouverture en hausse de l'ordre de 0,2% pour le Dow Jones comme pour le Nasdaq.



Les volumes d'échanges devraient rester peu étoffés avec une clôture prévue à 13h00 (heure de New York) et en l'absence de nombreux investisseurs déjà partis en congés.



Les gérants pourraient profiter de cette dernière séance avant Noël pour finaliser leurs derniers habillages de bilan, rassurés notamment par les rumeurs évoquant un accord commercial imminent entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne.



'Cela ne va pas propulser les marchés boursiers au plafond, mais c'est une bonne nouvelle qui retire un frein susceptible de brider la reprise', estime un analyste.



'On peut désormais s'attendre à un redressement de l'activité tout à fait décent au cours de la seconde partie de 2021', fait-il valoir.



Le Dow Jones a grimpé de plus de 5% depuis le début de l'année et le S&P 500 s'est adjugé 14%, faisant plus qu'effacer les pertes consécutives à l'épidémie de Covid-19.



Quant au Nasdaq, qui ne cesse d'aligner les records historiques depuis quelques mois, son gain annuel dépasse désormais les 42,5% et l'indice technologique s'est désormais ouvert en grand la route du seuil psychologique des 13.000 points.



Dans ce contexte, les investisseurs vont commencer à peaufiner leur stratégie pour 2021, qui devrait néanmoins faire la part belle aux valeurs cycliques les plus exposées à la croissance, aux spécialistes de l'industrie et aux titres 'value', ces actions qui affichent des valorisations décotées par rapport à leurs fondamentaux.



Après la flopée de statistiques parues la veille, aucun indicateur majeur ne figure en revanche à l'agenda aujourd'hui.



