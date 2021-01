Wall Street déroule le tapis rouge à Joe Biden

Finalement, la journée de passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden fut relativement convenue, si l'on fait abstraction des entorses à la tradition du président sortant. Toutefois, Donald Trump n'a pas dérogé à l'habitude remontant à Ronald Reagan, qui consiste à laisser une note manuscrite à son successeur sur le bureau ovale, comme un symbole de la transmission du pouvoir. Vous vous souvenez peut-être de la très belle lettre de George Bush père à Bill Clinton en 1993. Joe Biden a confirmé que son prédécesseur lui a écrit une lettre "d'une grande générosité", dont il ne partagera pas la teneur avant d'avoir pu en discuter avec son auteur. Si ce dernier lui en donne l'occasion bien sûr.

Sur les marchés financiers, l'arrivée de Joe Biden aux commandes de la première économie du monde a été saluée, notamment sur le Nasdaq qui s'est envolé de 2,51%. Oui, oui, le même Nasdaq qui avait piqué du nez lorsqu'il est apparu début janvier que les démocrates contrôleraient les deux chambres du congrès, au motif qu'ils seraient plus sévères que les républicains envers les oligopoles du numérique. Les investisseurs s'attendent à une présidence plus calme et résolue à utiliser la dépense publique pour relancer l'économie et réduire le chômage, dans un environnement de taux bas. Du pain béni.

On peut déjà citer quelques grandes orientations de l'administration Biden pour les années à venir. D'abord, un verdissement de la politique, puisque le nouveau président a immédiatement annoncé que les États-Unis réintégreront les accords de Paris sur le climat. Une décision que le marché tenait déjà pour acquise : il n'y a qu'à regarder le parcours boursier des énergéticiens alternatifs et de leur écosystème aux États-Unis depuis quelque temps pour s'en persuader. Il apparaît aussi clairement que Washington ne relâchera pas la pression sur Pékin, même si la stratégie pour y parvenir devrait être revue. Les perches lancées de part et d'autre de l'Atlantique tendent par ailleurs à démontrer que les Etats-Unis vont à nouveau se rapprocher de leurs alliés historiques, en particulier en Europe. Enfin, l'équipe Biden a l'intention d'améliorer la lutte contre le coronavirus, une offensive de début de mandat qui va renforcer la confiance des acteurs économiques, donc des investisseurs.

En première lecture donc, cette investiture coche à peu près toutes les cases envisagées, surtout si l'on ajoute la cérémonie émouvante et les appels du nouveau président à l'unité du pays, ce qui ne sera d'ailleurs pas le moindre des défis de son mandat. Le choc de réalité interviendra probablement un peu plus tard, après l'état de grâce qui entoure traditionnellement les débuts de mandats. N'oublions pas que nous vivons dans un monde capable d'accorder autant d'espace médiatique au virage environnemental des Etats-Unis qu'à la menace que fait peser le vélo d'appartement Peloton Interactive de Joe Biden sur sa sécurité.

Les marchés financiers devraient donc poursuivre leur mode "business as usual", alors que vont se multiplier les résultats 2020 d'entreprises, et leurs cohortes de prévisions annuelles. Le nerf de la guerre : la confrontation des aspirations élevées des analystes (qui misaient sur un retour à la normale économique en 2021) avec les projections des sociétés. Aujourd'hui, les banques centrales reviennent sur le devant de la scène au Japon et en Europe, mais pour des réunions de rentrée qui ne devraient pas réserver de surprises. La BoJ n'a rien annoncé de neuf ce matin et la BCE ne devrait pas dévier de la politique ultra-accommodante qui caractérise la période.

Les indicateurs avancés sont haussiers ce matin en Europe en préouverture.

Les temps forts économiques du jour

Deux banques centrales au programme aujourd'hui. Après la Banque du Japon (statu quo sur les taux comme prévu) place à la BCE à 13h45. Aux Etats-Unis, grosse densité à 14h30 avec l'indice Philly Fed, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les mises en chantier & permis de construire.

La paire euro / dollar évolue peu à 1,2130 USD. L'once d'or remonte à 1871 USD. Le pétrole grappille quelques cents à 55,90 USD le baril de Brent et à 53,10 USD le baril WTI. Le rendement de la dette américaine s'établit à 1,08% sur 10 ans. Le Bitcoin passe sous la barre des 35 000 USD (-2%).

L’actualité des sociétés

En France

Résultats des sociétés

Getlink : les revenus annuels baissent de 24% à 815,9 M€, à cause des effets de la pandémie.

Pierre & Vacances : sans surprise, le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2020/2021 s'effondre de 55% à 167,2 M€.

Soitec : le groupe isérois confirme ses objectifs 2020/2021, après l'annonce d'un chiffre d'affaires en progression organique de 14,7%, à 148,7 M€, sur le T3 fiscal.

Annonces importantes

Dans le monde

Résultats des sociétés

Autoneum : le chiffre d'affaires 2020 baisse de 24,2% à 1,74 MdCHF, mais la marge d'Ebit restera positive.

Galenica : le grossiste et distributeur en pharmacie a réalisé un chiffre d'affaires annuel en hausse de 5,4% à 3,5 MdsCHF, au-dessus du haut de fourchette de ses prévisions.

United Continental : la compagnie aérienne déplore une perte ajustée par action de 7 USD au T4, plus lourde que prévu.

Zur Rose : le spécialiste de la pharmacie en ligne a dégagé une croissance de 14,4% en 2020, ce qui lui permet de confirmer ses objectifs de résultats.

Annonces importantes

Sans grande surprise, Joe Biden a annulé le projet de pipeline Keystone XL de TC Energy.

Netflix a clôturé en hausse de 17% hier à Wall Street, après l'annonce d'une campagne de recrutement plus prolifique que prévu sur le T4 2020.

com propose son aide à l'administration Biden pour la campagne de vaccination américaine.

Mercedes (Daimler) dévoile un nouveau SUV électrique destiné à marcher sur les plates-bandes de Tesla.

Enel décroche un important contrat de transport en Colombie.

Au Royaume-Uni, l'assureur Aviva va fermer définitivement certaines de ses agences, en privilégiant le travail à domicile.

Le vendeur en ligne allemand MyTheresa valorisé 2,2 Mds$ pour son IPO aux Etats-Unis.

S&P dégrade de stable à négative la perspective d'évolution de la notation "BB-" de ThyssenKrupp.

China Mobile et China Unicom veulent contester leur radiation du NYSE.

IG Group rachète Tastytrade pour 1 Md$.

Reckitt Benckiser s'offre la marque Queen V.

Youfone utilisera le réseau Proximus pour vendre des services fixes et mobiles sur le marché belge.

BlackRock va rajouter le Bitcoin comme investissement éligible dans deux de ses fonds.

L'Italie envisage une action en justice concernant les retards de livraison de Pfizer et BioNTech.

Alfen et Bee nouent un partenariat pour la recharge intelligente de véhicules électriques en Suède.

Ça publie aujourd'hui. Intel, International Business Machines, Investor AB, Sandvik, Groupe Seb, Sage Group, Bankinter, Zur Rose…