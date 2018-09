Wall Street : des atermoiements après la hausse de la veille

12/09/2018 | 15:16

La Bourse de New York devrait évoluer sans grand changement mercredi en début de séance, partagée entre la bonne santé des cours pétroliers, les difficultés des pays émergents et les interrogations récurrentes sur le commerce mondial.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme oscillent tous autour de l'équilibre, annonçant un début de journée hésitant.



Les acheteurs avaient réussi à reprendre la main hier à Wall Street, ce qui avait permis au Dow Jones de gagner 0,4% et au Nasdaq de signer une progression inespérée de 0,6%.



Certains stratèges commencent néanmoins à s'inquiéter des performances divergentes qui caractérisent les places boursières américaines d'un côté et les marchés émergents de l'autre.



'Après une longue période de performance synchronisée, le S&P 500 et les marchés émergents ont pris des trajectoires opposées', s'inquiète-t-on chez Jefferies.



'Le fait que la Réserve fédérale réduise désormais la taille de son bilan oblige les économies des pays émergents à faire face à des sorties de capitaux, et donc à relever à leur tour leurs taux', explique le broker.



D'après Jefferies, cet antagonisme est appelé à perdurer, à moins que la Fed décide soudainement d'arrêter ses hausses de taux ou de réduire la taille de son bilan.



Dans cet état d'esprit, le courtier recommande à ses clients de privilégier les valeurs américaines les plus tournées vers la consommation intérieure, voire vers les valeurs financières US.



Les investisseurs gardent par ailleurs un oeil tourné vers Washington, où Donald Trump pourrait annoncer dans la journée un nouveau train de droits de douane majorés sur les importations chinoises.



L'attention du marché va également se porter sur le siège d'Apple à Cupertino (Californie), où le géant technologique doit dévoiler aujourd'hui une nouvelle gamme de iPhones, de nouvelles montres connectées, ainsi que de nouveaux accessoires audio.



Publiés avant l'ouverture, les derniers chiffres des prix producteurs n'ont, eux, pas su retenir l'intérêt du marché.



Après une stagnation en juillet, les prix à la production se sont tassés de 0,1% en août, selon le Département du Travail, alors que les économistes attendaient en moyenne une progression de 0,2%.



