Wall Street : des chiffres de l'emploi plutôt mitigés

05/10/2018 | 15:18

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse vendredi matin, sous le coup de données relatives au marché du travail américain plutôt mitigées, tandis que les tensions sur le marché obligataire restent un sujet d'inquiétude pour les investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains abandonnent entre 0,1% et 0,3%, annonçant un début de séance en territoire négatif.



D'après le Département du Travail, l'économie américaine n'a créé que 134.000 nouveaux postes au mois de septembre, essentiellement grâce au dynamisme des secteurs des services aux entreprises, de la santé, des transports et de la logistique.



Selon les économistes, l'économie américaine devait toutefois avoir créé autour de 185.000 emplois en septembre.



Washington précise néanmoins que la collecte des statistiques a été perturbée par le passage de l'ouragan Florence, qui s'est abattu sur la côte Est le mois dernier.



Parallèlement, le taux de chômage s'est encore tassé pour ne plus représenter que 3,7% de la population active, d'après le Département du Travail.



Sur le marché des Treasuries, le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans se tend encore pour atteindre 3,23%, conduisant certains opérateurs à se demander où s'arrêtera le récent mouvement de hausse des taux obligataires.



'Le 10 ans américain a connu une période anormalement calme de février à mi-septembre, il est resté dans une fourchette de variation de seulement 25 points de base et vient d'en sortir, par le haut!', soulignent les équipes de LBPAM.



'Ce n'est probablement pas fini. Il semble donc que les investisseurs augmentent leur pari d'une hausse des taux longs', font valoir les économistes de la banque française.



La remontée des rendements obligataires constitue une mauvaise nouvelle pour les entreprises américaines, et donc pour les actions, car elle est synonyme d'un renchérissement de leur coût d'emprunt.



A noter par ailleurs que le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé au mois d'août, à -53,2 milliards de dollars contre -50 milliards en juillet, montrant que les mesures protectionnistes tardent à prendre effet.



