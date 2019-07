Wall Street : des difficultés pour aller plus en avant

12/07/2019 | 15:18

La Bourse de New York devrait ouvrir en très légère hausse vendredi matin, le marché reprenant son souffle avant le début de la saison des résultats et après la série de records des derniers jours.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent d'environ 0,2%, annonçant une progression modérée à l'ouverture.



Après les sommets atteints en milieu de semaine par le S&P 500 - au-delà des 3000 points - c'est le Dow Jones qui a pulvérisé un nouveau sommet absolu hier, bien au-dessus des 27.000 points.



La saison des résultats commence la semaine prochaine à Wall Street et les bénéfices des entreprises du S&P 500 sont attendus en baisse de 2,6% en moyenne au deuxième trimestre, à en croire FactSet.



C'est Citigroup qui donnera lundi le coup d'envoi de cette période des résultats en publiant ses comptes avant l'ouverture.



Le lendemain, ce seront Johnson & Johnson, JPMorgan, Morgan Stanley, Netflix et Wells Fargo qui dévoileront leurs performances trimestrielles.



L'exercice s'annonce périlleux. Cette saison des résultats débute alors que Wall Street affiche des niveaux de valorisation particulièrement élevés.



D'après FactSet, le ratio cours sur bénéfice attendus à 12 mois s'établit aujourd'hui à 16,9x pour ce qui concerne l'indice S&P 500, un niveau très supérieur à sa moyenne sur 10 ans (14,8x).



Seule statistique attendue aujourd'hui, les prix à la production ont de nouveau augmenté de 0,1% en juin aux Etats-Unis, comme au mois de mai, conformément à ce que les économistes attendaient.



Ces chiffres confortent le scénario d'une inflation maîtrisée Outre-Atlantique et ne sont pas encore de nature à faire dérailler les espoirs de voir la Fed accroître son soutien aux marchés à la fin du mois.



