Wall Street : des écarts faibles en attendant la Fed

30/10/2019 | 15:09

La Bourse de New York a ouvert sans grand changement mercredi matin, à quelques heures des annonces de la Réserve fédérale, qui devrait poursuivre sa politique d'assouplissement monétaire.



Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones est inchangé ou presque, à 27.061,5 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,1% à 8268,6 points.



La Fed indiquera à l'heure du déjeuner si elle a décidé d'abaisser ses taux d'intérêt pour la troisième fois d'affilée, une hypothèse désormais jugée acquise à 93%.



A Paris, les experts de Chahine Capital mettent toutefois en garde contre les niveaux records atteints par le S&P 500, qu'ils estiment surévalué de 7% à l'heure actuelle.



'Les prévisions de croissance économique continuent de s'éroder un peu partout dans le monde pour 2019 et 2020', rappelle la société de gestion de portefeuille.



Bonne surprise toutefois, le PIB américain a progressé de 1,9% en rythme annuel au troisième trimestre, selon la première estimation livrée ce matin par le Département du Commerce, un chiffre supérieur de 0,3 point au consensus des analystes.



Du côté des valeurs, GE s'adjuge plus de 9% dans les premiers échanges après avoir rehaussé son objectif de free cash flow pour 2019, à la faveur d'un bon carnet de commandes et d'une amélioration de ses marges.



Toujours à la hausse, Fiat Chrysler Automobiles progresse de 0,3%, porté par des rumeurs de rapprochement avec Peugeot, une opération qui donnerait naissance au quatrième acteur mondial.



