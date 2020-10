Wall Street : des gains limités dans les premiers échanges

21/10/2020 | 16:55

Wall Street a ouvert en hausse mercredi matin dans l'espoir d'une issue favorable aux négociations en cours visant à mettre en place un nouveau plan de relance de l'activité aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,4% à 28.424,5 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,6% à 11.580,6 points.



Les investisseurs semblent partagés, depuis le début de la semaine, entre la perspective d'un prochain accord budgétaire entre Démocrates et Républicains et la crainte que les calculs politiques aboutissent à une impasse.



'Il semble que rien ne se concrétisera avant les élections', s'inquiète un trader.



La présidente démocrate de la Chambre des Représentants, Nancy Pelosi, a toutefois assuré avoir bon espoir qu'un accord puisse être trouvé d'ici à la fin de la semaine.



Du côté des valeurs, Verizon avance de 0,7% après avoir fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes au troisième trimestre, la bonne tenue de son offre triple-play via fibre optique Fios ayant soutenu l'activité en attendant le lancement du nouvel iPhone 12.



Netflix perd de son côté plus de 5% après avoir dévoilé des résultats et des statistiques relatives au nombre d'abonnés ayant déçu au titre du troisième trimestre.



Snap grimpe en revanche de 21% après avoir publié un bénéfice surprise sur le trimestre écoulé, grâce à un nombre d'utilisateurs actifs plus élevé que prévu.



