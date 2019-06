Wall Street : des gains, mais moins de conviction sur la fin

11/06/2019 | 00:05

Wall Street avait très bien entamé la semaine avec des gains au-delà de +1% sur le S&P500 et de +1,7% sur le Nasdaq vers 17H30)

Mais au bout de 2H les gains ont commencé à se réduire et la décrue s'est poursuivie jusqu'au coup de cloche final : l'indice Dow Jones n'a gagné que 0,3%, à 26.062 (contre 26.210 au plus haut), mais il aligne néanmoins sa sixième séance consécutive dans le vert (la plus longue série haussière depuis mai 2018).

Le S&P-500 grappille 0,46%, à 2.887, le Nasdaq Composite prend +1,05% à 7.823, le Russel-2000 +0,62% à 1.523.



Wall Street a effacé en 6 séances seulement les 3/4 de ses pertes du mois de mai.. et le S&P500 revient à moins de 2% de son record absolu.



Les investisseurs saluent le report des sanctions douanières contre le Mexique -Trump se vante d'avoir obtenu ce résultat en 48H- et il a déclaré lors d'une interview sur CNBC 'je crois que les chinois ont envie d'un accord parce que les tarifs douaniers leur font mal' et 'il va y avoir une entrevue avec Xi-Jinping' (lors du sommet du 'G-20' d'Osaka).



Trump a également déclaré que le Mexique pillait les Etats Unis (les sanctions peuvent être rétablies à tout moment) et a déclenché un nouveau tir de barrage contre la FED 'Qui a commis une erreur en montant ses taux', 'qui ne m'a pas écouté', 'qui a mis les USA dans une position d'infériorité'.



Les indications de politique monétaire vont se faire plus rares dans les jours qui viennent, la Réserve fédérale étant entrée dans une période de silence ('blackout') en attendant la tenue de sa réunion de politique monétaire des 18 et 19 juin.

Le S&P500 a été dopé par Analog Devices +5,8%, Skyworks +5,5%, Tesla +4,1%, Applied Materials +3,9%, Xilinx +3,2%, Amazon +3,1%, Micron +2,8%, Qualcomm +2,7%,AMD +2,5%, Cadence +2,4%, Nvidia +2%, Intel et JD.Com +1,7%, eBay +1,6%, Apple +1,3%.

Quelques replis avec Salesforces - 5,3% (OPA de 15,3Mds$ sur ' Tableau '), Incyte -5%, Cabot -5%, NR NRJ -1,5%, Netflix -2,5%, Verizon -1,9%, Alexion -1,7%



