Wall Street : des hésitations après des résultats mitigés

23/04/2019 | 15:28

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse mardi après des résultats trimestriels diversement accueillis de poids lourds de la cote, comme Coca-Cola ou Procter & Gamble.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent en moyenne de 0,1%, annonçant une modeste progression à l'ouverture.



Wall Street avait démarré la semaine à petite allure hier, le secteur américain de l'énergie ayant signé une solide performance après la volonté affichée de Donald Trump de réduire à zéro les exportations de pétrole iranien.



ce matin, le baril de WTI continue de flirter avec les 66 dollars sur le NYMEX, son zénith depuis le 31 octobre 2018.



Il n'en demeure pas moins, 'on a débuté la semaine avec l'impression que les marchés d'actions n'en ont plus beaucoup sous le pied', commente un trader.



Le S&P 500 a atteint hier la zone des 2909,5 points, située à quelques encablures de son plus haut historique des 2940,9 points, ce qui pourrait générer une certaine résistance.



Les investisseurs pourraient effectivement être tentés de limiter leurs initiatives alors que le rythme des publications de résultats va s'accélérer au cours de la semaine à venir.



Coca-Cola prend 2,4% en cotations avant-Bourse après avoir fait part d'un 'solide' début d'année 2019 et réitéré sa confiance dans la réalisation de ses objectifs annuels.



Procter & Gamble cède lui plus de 2% avant l'ouverture après avoir revu à la hausse sa perspective de croissance organique pour 2019, mais dans des proportions inférieures à ce qu'espérait Wall Street.



Twitter est attendu en hausse de de plus de 2% après l'annonce de bénéfices et d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse au premier trimestre, à la faveur d'une nette augmentation du nombre d'abonnés.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance des ventes de logements neufs, qui tomberont dans le courant de la matinée.



