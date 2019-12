Wall Street : des hésitations avant l'ISM manufacturier

02/12/2019 | 15:20

Wall Street devrait ouvrir sur une note indécise lundi matin, les investisseurs préférant prendre quelques bénéfices après un solide mois de novembre dans l'attente d'un indicateur économique important.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices sont stables, ou gagnent jusqu'à 0,1%, annonçant un début de séance sans grande conviction.



Dans le contexte actuel d'incertitude économique, les investisseurs observeront de près l'indice ISM manufacturier pour le mois de novembre, attendu dans le courant de la matinée.



D'ici là, la tendance pourrait être soutenue par une bonne surprise du côté du secteur industriel chinois.



L'indice PMI Caixin sur l'activité manufacturière en Chine a en effet été mesuré à 51,8 au mois de novembre, contre 51,7 en octobre, témoignant d'une amélioration de la santé de l'industrie manufacturière pour le quatrième mois consécutif.



Vendredi, les marchés d'actions américains avaient déjà cédé un peu de terrain à l'issue de la séance raccourcie du 'Black Friday'.



Les valeurs de la distribution - et en particulier les sites de ventes en ligne comme Amazon - devraient rester très surveillées en cette journée de 'Cyber Monday', qui s'annonce marquée par de nouvelles promotions.



Sur le mois de novembre, Wall Street a signé sa meilleure performance mensuelle depuis le mois de juin dernier. Le Dow Jones a ainsi gagné 3,7%, tandis que le Nasdaq s'adjugeait plus de 4,5%.



