Wall Street : des hésitations se manifestent après l'ISM

05/11/2019 | 16:40

Après une ouverture en hausse, la Bourse de New York se montre plus hésitante mardi matin, le chiffre meilleur qu'attendu de l'indice ISM du secteur des services ayant relancé les interrogations autour de la politique monétaire de la Réserve fédérale.



Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones n'avance plus que de 0,1% à 27.484,2 points après l'inscription un peu plus tôt d'un nouveau record absolu au-delà des 27.560,3 points.



Le Nasdaq, lui, s'est retourné à la baisse et accuse désormais un repli de 0,1% à 8425,5 points après avoir établi lui aussi un nouveau plus haut historique (8457,3 points) en début de séance.



L'Institute for Supply Management (ISM) a annoncé que son indice de l'activité du secteur des services avait atteint 54,7 en octobre, ce qui témoigne d'une hausse de 2,1 points en données mensuelles, un chiffre supérieur aux estimations des analystes, qui le donnaient en moyenne à 53,5.



Cet indicateur est certes de bon augure pour la croissance au quatrième trimestre, mais il complique également le débat en cours sur la nécessité ou non d'abaisser pour une quatrième fois d'affilée les taux d'intérêt aux Etats-Unis.



Un autre indicateur, publié en début de matinée, entretient les doutes: le déficit commercial des Etats-Unis s'est en effet réduit à 52,5 milliards de dollars en septembre, contre -55 milliards le mois précédent, ce qui montre que la politique protectionniste de Donald Trump commence à porter ses fruits au niveau de l'activité.



Le déficit commercial avec la Chine s'est notamment réduit de 900 millions de dollars.



Côté valeurs, Uber décroche de près de 8% après avoir fait état de résultats 'mitigés' au titre du troisième trimestre, marqués à la fois par un creusement des pertes et la promesse de comptes bénéficiaires à horizon 2021.



Malgré leurs récents records, les actions américaines continuent d'offrir de nombreuses opportunités d'investissement intéressantes dans un certain nombre de secteurs, estiment aujourd'hui les stratèges de BNY Mellon IM.



'Nous favorisons tout particulièrement les secteurs des matériaux, de l'énergie et de la finance étant donné leurs valorisations attrayantes et leur potentiel de bénéfices sous-estimé', soulignent les gérants de la banque new-yorkaise.



