Wall Street : des marchés hésitants en fin de matinée

27/09/2019 | 16:53

Les marchés d'actions américains se montraient hésitants vendredi en début de séance, les investisseurs semblant partagés entre une poignée de statistiques jugées encourageantes et un contexte politique toujours plus chaotique.



Après une heure de cotations, le Dow Jones avance encore de 0,1% à 26.921,4 points, mais le Nasdaq Composite affiche un recul de 0,3% à 8004,8 points.



Les opérateurs ont accueilli les statistiques du jour avec prudence, ces dernières ayant réservé à la fois quelques signaux prometteurs et un message plus préoccupant.



Du côté des bonnes nouvelles, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 93,2 points au mois de septembre, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 92 points.



Autre surprise positive, le Département du Commerce a fait état ce matin d'une augmentation de 0,2% des commandes de biens durables le mois dernier, là où les économistes anticipaient en moyenne un retrait de 1,1%.



Une nouvelle rassurante pour les investisseurs, dont les nerfs avaient été mis à rude épreuve hier par de nouveaux développements dans l'affaire de la conversation téléphonique entre Donald Trump et le président ukrainien.



'Toute cette histoire d''impeachment' de Trump (destitution) s'apparente à un cirque politique, mais il ne faut pas sous-estimer son impact potentiel sur le marché', avertit un trader.



Autre motif de prudence, la consommation des ménages américains a connu un petit coup de mou en août, avec une hausse symbolique de 0,1% des dépenses des ménages, contre +0,5% en juillet.



Les investisseurs - dont les portefeuilles sont souvent surpondérés en technologie - en profitent pour opérer une remise à niveau sur les valeurs hi-tech après les résultats décevants de Micron, qui pourraient augurer d'une saison des résultats compliqué pour les géants de la technologie US.



Dans l'état actuel des choses, la semaine risque en tout cas de s'achever sur un repli de l'ordre de 1,5% pour le Nasdaq.



