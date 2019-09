Wall Street : des pertes amplifiées après l'indice ISM

03/09/2019 | 16:41

La Bourse de New York a accru ses pertes mardi matin après la publication d'un indice ISM manufacturier bien plus mauvais que prévu.



Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones perd 1,5% à 26.006,1 points. Au même moment, le S&P 500, plus large, recule de 1% à 2897,3 points tandis que le Nasdaq Composite abandonne 1% à 7879,8 points.



A en croire les résultats de la dernière enquête de l'Institute for Supply Management (ISM), l'activité dans le secteur manufacturier américain s'est contractée en août, confirmant les craintes d'un ralentissement de l'économie,



L'indice ISM est ainsi ressorti à 49,1 au titre du mois écoulé, à comparer à 51,2 en juillet, alors que le consensus attendait une relative stagnation à 51,1.



Pour mémoire, c'est la barre des 50 points qui marque la frontière entre expansion et contraction de l'activité.



Publié un peu plus tôt, l'indice PMI d'IHS Markit s'était, lui, établi à 50,3 pour le mois d'août, à comparer à 50,4 pour juillet, traduisant la plus faible croissance du secteur manufacturier depuis 2009.



Wall Street avait auparavant ouvert la séance en repli, plombée par les inquiétudes entourant le durcissement du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine.



'Les espoirs d'une reprise des pourparlers commerciaux entre Washington et Pékin au mois de septembre semblent s'amenuiser avec l'entrée en vigueur, dimanche dernier, de surtaxations respectives sur les importations chinoises et américaines', rappelle Wells Fargo.



'Le fossé grandissant dans les négociations, le manque de confiance entre les deux camps et l'absence d'une véritable 'douleur' jusqu'ici font qu'une nouvelle escalade est probable' renchérit BofA-Merrill Lynch.



La banque d'affaires américaine réduit en conséquence ses prévisions de croissance sur l'économie mondiale, en particulier pour les Etats-Unis et la Chine.



