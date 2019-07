Wall Street : des pertes hebdomadaires limitées

19/07/2019 | 16:57

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse vendredi matin, profitant des déclarations rassurantes de deux membres de la Fed pour limiter ses pertes sur l'ensemble de la semaine.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,3% à 27.305,2 points, mais accuse encore un bilan hebdomadaire négatif à hauteur de 0,2%.



Le Nasdaq Composite gagne 0,4% à 8239,7 points, mais abandonne 0,1% sur la semaine, signe de la prudence qui caractérise actuellement les investisseurs.



Les marchés américains poursuivent le rebond entamé la veille à la faveur de propos rassurants de John Williams, le président de la Fed de New York, et de Richard Clarida, le vice-président de la banque centrale américaine.



Les deux hauts dignitaires ont tous deux plaidé pour une intervention 'rapide' de la Réserve fédérale, en amont d'une éventuelle dégradation des indicateurs économiques.



Au lieu d'une euphorie, on assiste toutefois à une forme d'abstention des opérateurs ce vendredi.



Il est vrai que les derniers indicateurs économiques et résultats d'entreprise n'ont pas de quoi suscité l'enthousiasme.



Alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 98,6 points, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 98,4 points en estimation préliminaire au mois de juillet.



Microsoft progresse de 1,8% après avoir dévoilé, au titre de son quatrième trimestre 2018-2019, un bénéfice net en hausse de 21% à 10,6 milliards de dollars, soit un BPA de 1,37 dollar, là où les analystes attendaient en moyenne 16 cents de moins



Boeing grimpe de 3,6% après avoir fait part d'une charge après impôt de 4,9 milliards de dollars dans ses comptes du deuxième trimestre, au titre de l'indemnisation de clients affectés par le maintien au sol de ses 737 MAX, et des retards de livraisons associés.



'C'est un nettoyage financier bienvenu avant la parution des comptes la semaine prochaine', estime un analyste.



A noter que la séance pourrait être marquée par une certaine volatilité en cette journée des 'trois sorcières', qui voit de nombreux contrats d'options et de produits dérivés arriver à terme.



