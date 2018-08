Wall Street : des questions pas encore totalement dissipées

20/08/2018 | 15:21

La Bourse de New York devrait débuter en légère hausse lundi une semaine qui s'annonce calme en cette période de congé estival, les bonnes nouvelles sur le front international compensant la perte de vitesse du secteur technologique.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains affichent des gains de l'ordre de 0,1%, annonçant une modeste progression à l'ouverture.



Vendredi, Wall Street avait fini sur une note positive, les investisseurs misant sur une probable rencontre entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping sur les questions commerciales au mois de novembre.



'Tout ce qui va dans le sens d'une désescalade du conflit commercial est susceptible de faire renaître le thème de la croisse économique mondiale synchronisée - un puissant moteur qui avait été à l'origine de la hausse des actifs à risque et de la chute de la volatilité en 2017', rappellent les équipes de BofA Merrill Lynch.



Cependant, la banque d'affaires américaine dit commencer à s'inquiéter des sorties d'argent récurrentes qui touchent le compartiment technologique, véritable moteur de la cote depuis près de 10 ans.



BofA-ML met notamment en avant l'arbitrage actuellement réalisé par les opérateurs en faveur des secteurs les plus défensifs, comme la santé, l'immobilier ou les télécoms.



Symbole de ces inquiétudes, les analystes de New Street Research passent aujourd'hui à la vente sur le titre Apple en prévision de possibles 'trous d'air' courant 2019.



PepsiCo est en revanche attendu en hausse après l'annonce - pour environ 3,2 milliards de dollars - du fabricant de machines à eau gazeuse Sodastream.



Aucun indicateur ne figure à l'agenda aujourd'hui.



