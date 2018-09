Wall Street : des rachats à bon compte en renfort

18/09/2018 | 17:00

Wall Street a ouvert sur une note positive mardi sur quelques rachats à bon compte touchant les valeurs qui avaient été les plus attaquées la veille, technologiques en tête.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,4% à 26.152,2 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,9% à 7963,3 points.



La recherche de bonnes affaires soutient en particulier les valeurs du secteur technologique, qui avaient été délaissées hier sur fond d'escalade dans le bras de fer commercial entre les Etats-Unis et la Chine.



Apple porte notamment la cote, avec un gain de 1,5%, suivi par des titres comme Intel (+1,2%) ou Microsoft (+1%).



'La séance d'hier a fait apparaître certaines évidences', estime un trader.



'Nos modèles montrent que les actions se traitent aujourd'hui à leur juste valeur, mais qu'elles devraient se dévaluer à mesure que les résultats et les chiffres d'affaires des entreprises vont accélérer', explique le professionnel.



Au sein du secteur hi-tech, Oracle cède tout de même 4% après avoir fait état hier de performances trimestrielles en-deçà des prévisions du marché.



FedEx lâche pour sa part 2.2%, lui aussi victime de dégagements après des résultats trimestriels moins bons que prévu.



Enfin, General Mills décroche de 7,8% après avoir dévoilé au titre du premier trimestre de son exercice 2018-19 un BPA ajusté de 71 cents, pourtant supérieur de sept cents à l'estimation moyenne des analystes.



Aucun indicateur ne figure à l'agenda aujourd'hui.



