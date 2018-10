Wall Street : des rachats à bon compte soutiennent la cote

29/10/2018 | 15:08

Wall Street a ouvert en hausse lundi matin après sa sévère correction de la semaine passée, profitant de quelques rachats à bon compte dans un marché qui demeure par ailleurs relativement prudent.



Une demi-heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend 0,9% à 24.906,3 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 1,2% à 7251,3 points.



Après une semaine difficile où les grands indices américains ont accusé le coup de résultats décevants et de doutes sur la santé de l'économie, la chasse aux bonnes affaires soutient la cote aujourd'hui.



Alors que l'indice S&P 500 a cédé près de 4% la semaine dernière et presque 10% depuis le début du mois d'octobre, certains analystes commencent en effet à juger la récente correction des marchés 'excessive'.



'La perspective d'une entrée en récession de l'économie américaine en 2019 ou 2020 est en train d'être endossée par le consensus et ce scénario semble désormais presque inévitable, tout particulièrement si la Fed devait commettre une erreur comme beaucoup d'observateurs le prédisent', reconnaissent ce matin les équipes de Barclays.



'Malgré tout, nous ne pensons pas que les dernières données, d'un point de vue fondamental, pointent en direction d'une détérioration rapide et brutale de l'économie américaine', assure la banque britannique.



'Nous pensons que la récente correction a amélioré le profil risque/rendement des actions et nous aurions tendance à profiter de tout accès de faiblesse pour renforcer nos positions de manière sélective', indique Barclays.



A ce titre, les dernières statistiques ne changent pas foncièrement la donne.



Après une hausse de 0,5% en août, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,4% en rythme séquentiel le mois dernier, selon le Département du Commerce, conformément à ce qu'anticipaient les économistes en moyenne.



Les revenus des ménages n'ont pour leur part crû que de 0,2% en septembre, une progression inférieure de moitié au consensus (+0,4%), marquant ainsi un net ralentissement par rapport à la progression de 0,4% du mois précédent.



Sur le plan des valeurs, IBM cède 1,8% après avoir conclu l'acquisition de l'éditeur de logiciels 'open source' Red Hat pour un prix de 190 dollars par action, représentant une valeur d'entreprise totale d'environ 34 milliards de dollars.



