Wall Street : des records mais hausse de taux et des 'gadins'

07/11/2019

Wall Street aligne une nouvelle cascade de records absolus, les indices US restent en mode 'fullrisk on' mais ne finissent pas au plus haut du jour.



Le Dow Jones prend 0,65% à 27.675, le S&P 500 se contente de +0,27%, à 3.085 et le Nasdaq affiche également 0,28% à 8.434.



A mi-séance, de nouveaux zéniths absolus ont été inscrit avec 27.775 pour le Dow Jones (+0,9% environ), 3.097,8 pour le S&P500 (+0,6%) et 8.483 pour le Nasdaq (+0,8% également).



Mais les opérateurs ont fini par prendre conscience que quelque chose se passe du côté des taux avec une lourde dégradation des marchés obligataires: le rendement des T-Bonds US affiche un spectaculaire +12Pts à 1,934%, le '30 ans' s'envole au-delà des 2,4200% (+11Pts de base), pulvérisant le zénith des 2,38% des 13 et 16 septembre pour atteindre son pire niveau depuis fin juillet.



En début de séance, les investisseurs ne semblaient avoir qu'une obsession : 'L'évolution positive des questions commerciales continue de soutenir l'appétit pour le risque, en vue de la signature de plus en plus probable d'un accord sino-américain de 'phase 1'', assure Kyle Rodda, analyste chez IG (les avis sur la date divergent largement puisque les anticipations vont du 16 novembre au 15 décembre).



Le calendrier 'macro' était passablement insignifiant: le Département américain du Travail annonce tout de même un recul de -8.000 (à 211.000) du nombre de nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière (les analystes tablaient pour leur part sur 215.000).



La séance a été marquée par 2 'gadins' magistraux: Expedia s'est désintégrée de -27,4% après révision à la baisse de ses objectifs pour 2019, le site étant pénalisé par des changements d'algorithmes sur Google et par la concurrence d'Airbnb.



Son concurrent TripAdvisor a aussi lourdement chuté -22,4% avec un bilan trimestriel en-dessous des prévisions.



Qualcomm soutenait le CAC avec 6,3% après avoir fait état de résultats supérieurs aux attentes.



