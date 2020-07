Wall Street : des résultats bancaires plutôt mitigés

14/07/2020 | 17:01

La Bourse de New York évolue sur une note hésitante mardi en début de séance après une première vague de résultats bancaires mêlant bonnes et mauvaises nouvelles.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones progresse de 0,8% à 26.313,1 points, mais le Nasdaq Composite se replie de près de 0,7% à 10.322,5 points.



Avec un gain de 1,2%, le géant américain des services financiers JPMorgan Chase signe l'une des plus fortes hausses du Dow après avoir lancé la saison des résultats en dévoilant des bénéfices meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre.



A la baisse, Wells Fargo chute de 6% après avoir fait état d'une perte nette de 2,4 milliards de dollars sur le trimestre écoulé, à comparer à un bénéfice net de 6,2 milliards un an plus tôt.



Autre boulet pour la tendance, Citigroup lâche 1,5% après avoir dévoilé un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, mais annoncé une envolée de ses provisions pour créances douteuses avec la crise du Covid.



Côté indicateurs, le Département du Travail a annoncé ce matin que les prix à la consommation avaient augmenté de 0,6% en juin par rapport au mois précédent, conformément à ce que les économistes prévoyaient en moyenne.



Hors énergie et alimentation, deux catégories traditionnellement volatiles, l'inflation s'est établie à +0,2%.



Un nombre croissant d'analystes pronostiquent un possible regain de volatilité avec le démarrage de la saison des résultats, qui s'annonce à haut risque compte tenu de la crise du Covid.



Dans une note diffusée dans la matinée, les stratèges de Credit Suisse mettent en garde contre un degré élevé d'incertitude politique avant l'élection présidentielle américaine et contre des multiples de valorisation qui atteignent 'des niveaux extrêmes'.



