Wall Street : des scores limités avant le 4 juillet

03/07/2019 | 16:45

Les scores demeurent limités mercredi à Wall Street à la veille d''Independence Day', même si l'indice S&P 500 a réussi à établir en début de matinée un nouveau plus haut historique.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones grappille 0,2% à 26.845,6 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,3% à 8135,6 points.



Le S&P 500, en hausse de 0,4%, s'est de son côté hissé jusque vers 2983,9 points, ce qui constitue un nouveau sommet absolu.



L'activité devrait progressivement décélérer à l'approche de la fête nationale du 4 juillet, journée fériée qui pourrait pousser bon nombre d'intervenants à faire le pont.



Les investisseurs semblent surtout à éprouver des difficultés à interpréter les nombreuses statistiques économiques publiées dans la matinée.



Reflétant une décélération de la croissance du secteur non-manufacturier des États-Unis, l'indice ISM s'est établi à 55,1 pour le mois écoulé, contre 56,9 en mai, alors même que le consensus ne l'attendait en repli qu'à 56.



Le chiffre le plus attendu était néanmoins celui des créations d'emplois dans le secteur privé, publié deux jours avant la parution du rapport officiel sur l'emploi.



Le score s'avère une fois de plus décevant avec +102.000 emplois en juin, un chiffre nettement inférieur aux attentes (+140.000) mais petite consolation, le chiffre des créations du mois de mai a été revu de 27.000 à 41.000.



Plus inquiétant, malgré les droits de douane imposé à la Chine, le déficit commercial des Etats-Unis s'est accru de -51,2 vers -55,5 milliards de dollars en mai, selon le Département américain du Commerce.



Enfin, le chômage hebdomadaire s'avère satisfaisant, puisque le Département du Travail a dénombré 221.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 229.000 la précédente.



Côté valeurs, c'est essentiellement Tesla qui se met en valeur (+7%) après la publication de de chiffres de production et de livraisons record au titre du deuxième trimestre.



