Wall Street : des signes encourageants ravivent l'optimisme

17/04/2020 | 15:25

Wall Street devrait ouvrir dans le vert vendredi matin, un mouvement de hausse favorisé par l'existence de signes encourageants laissant entrevoir une réouverture prochaine de l'économie américaine.



A ce stade de la séance, les 'futures' sur indices new-yorkais signalent une ouverture des marchés d'actions américains sur des gains allant de 1,7% à 3%.



D'importantes avancées ont été réalisées hier en vue de la sortie du confinement aux Etats-Unis, où Donald Trump a dévoilé toute une série de directives visant à permettre à une vingtaine d'Etats de rouvrir leur économie d'ici peu.



'Trump a notamment évoqué une réouverture des Etats les moins touchés par la pandémie de Covid-19 'dès demain', sans attendre l'échéance du 1er mai un temps évoquée', font valoir les équipes d'Invest Securities.



Les espoirs sur un redémarrage de l'activité devraient continuer de profiter, malgré tout, aux deux grands gagnants de la situation de confinement planétaire, à savoir Amazon et Netflix, qui ne cessent d'aligner les records absolus malgré la crise actuelle.



Les investisseurs attendent par ailleurs en début de séance l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, qui leur permettre de déterminer dans quelle mesure la pandémie affecte actuellement l'activité.



Signe que le regain d'intérêt pour les actifs risqués reste très relatif, les obligations souveraines demeurent particulièrement recherchées et le rendement des Treasuries à dix ans cède encore du terrain à 0,626%.



Alors que les valeurs américaines se dirigent vers une seconde semaine consécutive de gains, certains stratèges se demandent si les marchés n'ont pas d'ores et déjà commencé à intégrer le scénario d'une reprise de l'économie.



'Nous pensons que ce mouvement a été trop rapide compte tenu des incertitudes qui entourent encore la progression des revenus et les taux de défaut', estime ainsi Bhanu Baweja, l'un des responsables de la recherche chez UBS.



'D'un point de vue tactique, le marché intègre déjà un redressement économique bien plus solide que ce que nous prévoyons', met-il en garde.



Dans ces conditions, le stratège recommande de ne pas encore courir après les actions, ni même les obligations, en tout pas pour ce qui concerne le court terme.



