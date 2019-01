Wall Street : des stats chinoises viennent jeter un froid

02/01/2019 | 15:20

Wall Street devrait débuter en baisse sa première séance de 2019, la bonne dynamique de la toute fin d'année 2018 ne parvenant à gommer l'impression négative laissée par des statistiques manufacturières en provenance de Chine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains perdent entre 1,6% et 2,2%, annonçant un net repli à l'ouverture.



L'activité manufacturière en Chine s'est détériorée au mois de décembre, à en croire la dernière enquête Caixin réalisé auprès des directeurs d'achat.



Cet indice PMI est en effet ressorti à 49,7, contre 50,2 en novembre.



Ces données assombrissent l'espoir de voir l'économie chinoise échapper au contrecoup des tensions commerciales qui pénalisent depuis de longs mois entre les Etats-Unis et la Chine.



Cette déception vient surtout interrompre la dynamique favorable qui avait porté New York au cours des toutes dernières séances de l'année, malgré un bilan annuel particulièrement défavorable.



Pour mémoire, le Dow Jones a abandonné pas loin de 6% l'an dernier, tandis que le Nasdaq a décroché de 17,7% sur l'ensemble de l'exercice.



Cette sévère correction conduit certains stratèges à penser que les marchés d'actions américains pourraient bientôt rebondir, portés par des rachats à bon compte.



Si l'on se fie à certains gérants, l'année 2019 pourrait, effectivement, se montrer 'plus douce'.



'La croissance bénéficiaire devrait rester forte et les taux demeurer bas. L'économie mondiale, de son côté, a de bonnes chances de croître solidement', soulignent ainsi les équipes de Pictet AM.



Le gestionnaire d'actifs prévient toutefois que la trajectoire des marchés boursiers dépendra grandement de l'attitude de la Fed, et de sa capacité à mettre un peu de sucre dans son discours.



