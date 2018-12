Bourse de Wall Street : Wall Street déstabilisée par le Trésor et Trump

Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a dit qu'il s'était entretenu dimanche avec les PDG des six premières banques américaines afin de tenter de calmer la nervosité des marchés financiers et qu'ils l'avaient assuré que les banques pouvaient toujours prêter.

Le Trésor a également eu une discussion avec les autorités de régulation américaines qui l'ont assuré de leur côté qu'il ne se passait rien d'extraordinaire sur les marchés, selon une source.

Des initiatives qui n'ont pas été appréciées par le marché.

"Ça semble inattendu, soudain et superflu", a dit ainsi Michael Purves (Weeden & Co). "Nous ne sommes pas en crise. Par rapport à 2008, les données économiques n'ont absolument rien à voir. Nous avons la stabilité bancaire et un marché certes volatil mais qui fonctionne. Nous avons eu un mois de décembre horrible mais il ne faut rien y voir de systémique".

L'indice Dow Jones a perdu 653,17 points (2,91%) à 21.792,20 points. Le S&P-500, plus large, a cédé 65,52 points (2,71%) à 2.351,10 points. Le Nasdaq Composite a laissé 140,08 points (2,21%) à 6.192,92 points.

Ces rencontres interviennent alors que le gouvernement fédéral des Etats-Unis se retrouve en situation de "shutdown" partiel, le Congrès n'étant pas parvenu à voter en urgence une loi budgétaire du fait d'un désaccord autour des fonds réclamés par Donald Trump pour la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique.

Occupant plusieurs fronts à la fois, le président américain n'a une fois de plus pas ménagé ses critiques contre la banque centrale lundi, y voyant le "seul problème" de l'économie américaine.

LES INDICATEURS DU JOUR

Aucun indicateur américain à l'agenda.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les places européennes ouvertes en cette veille de Noël ont fini en baisse dans des échanges ténus, affectées comme toujours par le ralentissement économique mondial et des conditions monétaires devenues moins favorables. À Paris, le CAC 40 a perdu 1,45% à 4.626,39 points. À Londres, le FTSE a abandonné 0,52%. La Bourse de Francfort était fermée ce lundi.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 a laissé -0,55%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro -0,89% et le Stoxx 600 -0,54%.

A SUIVRE MERCREDI 26 DÉCEMBRE :

Marchés fermés sur Euronext, en Allemagne et au Royaume-Uni.

