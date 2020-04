Wall Street : deux indicateurs ravivent les inquiétudes

15/04/2020 | 15:23

La Bourse de New York devrait ouvrir en nette baisse mercredi matin dans le sillage de deux indicateurs peu rassurants sur la santé de l'économie américaine faisant craindre une lourde récession en devenir.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais perdent entre 2% et 2,5%, annonçant une ouverture en net repli.



Plombées par les fermetures de magasins ayant suivi la déclaration de l'épidémie de Covid-19, les ventes de détail aux Etats-Unis ont plongé de 8,7% au mois de mars, là où les économistes visaient une chute de 6,4% en moyenne.



Autre coup dur, l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York a plongé pour s'établir à -78,2 en avril, son plus bas niveau depuis sa création, après -21,5 annoncé en mars.



Le consensus anticipait pour sa part une chute à -35.



Ces indicateurs - qui confirment le scénario d'une 'très profonde récession' redouté par tant d'économistes - réduisent l'appétit des investisseurs pour le risque.



'Il est probable qu'une forte baisse de l'activité économique - d'une ampleur certainement plus importante qu'une récession habituelle - a déjà commencé', avertissent ainsi les équipes de J.P. Morgan Asset Management



Le marché pâtit en outre des résultats moins bons que prévu des géants bancaires Goldman Sachs, Bank of America et Citigroup, tous dévoilés en début de matinée.



Goldman Sachs a notamment présenté au titre du premier trimestre un bénéfice net de 1,21 milliard de dollars, soit 3,11 dollars par action, alors que les analystes attendaient en moyenne une cinquantaine de cents de plus.



La banque américaine explique en effet avoir dû passer des provisions pour créances douteuses de plus de 900 milliards de dollars en raison de la crise économique causée par l'épidémie de coronavirus.



