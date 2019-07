Wall Street : deuxième hausse et nouveau record pour le Dow

11/07/2019 | 16:44

Wall Street enchaîne une deuxième séance consécutive de hausse jeudi, une performance qui permet au Dow Jones d'établir de nouveaux plus hauts absolus.



Une heure après l'ouverture, l'indice Dow progresse de 0,4% à 26.967,4 points après avoir inscrit un peu plus tôt un sommet historique au-dessus des 27.000 points. Le Nasdaq reste, lui, inchangé autour de 8201,1 points.



'Les commentaires rassurants tenus par Jerome Powell hier ont fait renaître l'optimisme sur les marchés', commente un trader new-yorkais.



Devant les parlementaires de Washington, le patron de la Réserve fédérale a concédé hier que 'des risques de ralentissement' pesaient sur l'activité et assuré que 'la Fed agirait de manière appropriée pour soutenir la croissance'.



Les investisseurs en ont déduit que la Réserve fédérale se tenait prête à abaisser de 25 points de base le taux de ses Fed Funds à la fin du mois, une décision grandement espérée par les marchés.



L'annonce, ce matin, d'une inflation un peu plus marquée que prévu en juin ne semble pas avoir altéré la vision des marchés, pas plus que la baisse à 209.000 du nombre de nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 222.000 la précédente.



De fait, la dynamique favorable des marchés boursiers américains se trouve entretenue par l'accès de faiblesse du dollar, qui se tasse encore autour de 1,1260 euro ce matin.



Après sa flambée de plus de 4%, le baril de brut léger américain marque en revanche une pause et consolide de quelque 0,1% à 60,4 dollars.



Côté valeurs, Delta Air Lines s'adjuge 2,1% après avoir dépassé les attentes du consensus au dernier trimestre et établi un nouveau record en termes de chiffre d'affaires trimestriel.



Enfin, Electronic Arts rétrocède 0,6% à la suite d'une initiation à 'conserver' des analystes de Jefferies, qui disent ne pas percevoir de 'catalyseur' autour de la valeur.



