Bourse de Wall Street : Wall Street devrait mettre fin à sa bonne série, rattrapée par la politique

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Wall Street devrait ouvrir en baisse mercredi, mettant fin à une série de quatre hausses consécutives qui avait amené mardi le S&P 500 à franchir un nouveau record en séance, alors que plusieurs anciens membres de la garde rapprochée de Donald Trump ont subi des revers judiciaires.

A 14h50, le contrat à terme sur le Dow Jones Industrial Average perdait 50 points, soit 0,2% à 25.757 points, tandis que celui sur le S&P 500 reculait de 7,5 point, soit 0,3%, à 2.854,00 points. Le contrat sur le Nasdaq évoluait en baisse de 0,2%, soit 13,75 points à 7.383.5 points.

Sur le marché pétrolier, le contrat sur le brut WTI pour livraison en septembre gagnait 1,21 dollar cents à 67,04 dollars. Sur le marché des changes, l'euro progressait de 0,4% face au dollar à 1,1615 dollar. Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans se détendaient à 2,852%.

Les contrariétés judiciaires de Donald Trump devraient peser sur le sentiment général du marché. Michael Cohen, son avocat pendant la campagne présidentielle, a plaidé coupable de huit chefs d'accusation devant un tribunal de New York. Il a indiqué avoir versé de l'argent à deux femmes pour acheter leur silence, à la demande du candidat élu en 2017 (sans le nommer), et reconnu avoir enfreint la loi sur le financement électoral. Paul Manafort, ex-chef de campagne de Donald Trump, a quant à lui été condamné pour fraude bancaire et fiscale. "Ceci a enlevé toute la lumière projetée par la belle histoire que racontait jusqu'à présent le marché", explique David Madden de CMC Markets UK, dans une note.

La prudence devrait également être d'actualité avant la publication ce soir des minutes de la précédente réunion de politique monétaire de la Réserve fédéral américaine et alors que les tensions géopolitiques restent encore présentes dans l'esprit des investisseurs. Donald Trump a déclaré mardi lors d'un meeting qu'il avait menacé d'imposer des droits de douane de 25% sur les voitures importées de l'Union européenne.

La Bourse de New York a signé mardi sa quatrième séance de hausse d'affilée. Le Dow Jones (DJIA) a clôturé en hausse de 0,3% à 25.822,29 points, selon des données provisoires. Le S&P 500 a gagné 0,2% à 2.862,96 points, après avoir inscrit un nouveau record historique de 2.873,23 points en séance. Le S&P 500 n'avait pas atteint de tels niveaux depuis son précédent record de 2.872,87 points le 26 janvier dernier. Le Nasdaq Composite a pour sa part terminé en hausse de 0,5% à 7.859,17 points.

VALEURS A SUIVRE

- Target bondit de 6,6% dans les échanges de préouverture alors que le groupe a publié sa plus forte croissance organique depuis 13 ans au deuxième trimestre, soit 6,5%, tout en relevant ses perspectives de bénéfice par action, désormais attendu dans une fourchette de 5,3 à 5,5 dollars contre 5,15 à 5,45 dollars précédemment.

- Lowe's abandonne 1% en préouverture après avoir abaissé ses perspectives annuelles de ventes, anticipant une croissance de 4,5 contre 5% précédemment, après avoir publié ses résultats du deuxième trimestre.

- Urban Ourfitters gagne 5,4% en préouverture, le groupe ayant dépassé les attentes au deuxième trimestre avec des ventes en hausse de 14% à 992 millions de dollars et un doublement de son bénéfice à 93 millions de dollars.

- Hartford Financial cède 3,3% après l'annonce du rachat pour 2,1 milliards de dollars de l'assureur Navitagors Group, qui pour sa part grimpe de 9%

-Victor Reklaitis, MarketWatch et Julien Marion, Agefi-Dow Jones ed: TVA

