Wall Street devrait ouvrir en hausse grâce à l'augmentation des bénéfices et au rebond des grandes entreprises technologiques.

Les résultats optimistes d'un grand nombre d'entreprises ont poussé les futures des indices boursiers américains à la hausse mercredi, corrigeant en partie un début hésitant de la saison des rapports du quatrième trimestre, tandis que les actions des grandes entreprises technologiques ont également fait un retour.

Les rapports trimestriels des composants du Dow Jones, dont UnitedHealth Group Inc et Procter & Gamble Co, ont soutenu le sentiment dans les échanges de pré-marché, tandis que Bank of America Corp et Morgan Stanley ont conclu les résultats des grands créanciers sur une note positive.

"Les actions ont été frappées le trimestre dernier même si elles ont battu les estimations, ce qui me dit que leurs prix étaient gonflés", a déclaré Joe Saluzzi, cogestionnaire du trading chez Themis Trading dans le New Jersey.

"Maintenant que nous avons vu un peu de vente, lorsqu'une société publie des bénéfices meilleurs que prévu, elle devrait obtenir une hausse de prix contrairement au trimestre dernier."

UnitedHealth a progressé de 0,6% après que l'assureur santé ait battu les estimations du marché pour son bénéfice trimestriel grâce à une forte demande dans son activité d'assurance santé.

Procter & Gamble a gagné 1,2 % après avoir relevé ses prévisions de ventes annuelles, profitant de la hausse des prix et de la résurgence de la demande de produits de nettoyage en raison d'un pic d'infections au COVID-19.

Bank of America a gagné 3,9 % après avoir annoncé un bond de son bénéfice au quatrième trimestre, tandis que Morgan Stanley a progressé de 4,0 % après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché.

La plupart des autres grandes banques, dont JPMorgan Chase & Co, Citigroup et Goldman Sachs Group Inc, ont publié des résultats décevants, faisant chuter le secteur financier et le sous-secteur des banques du S&P 500 de leurs niveaux record.

Les bénéfices des sociétés du S&P 500 devraient augmenter de 23,1 % en glissement annuel au quatrième trimestre, selon les estimations IBES de Refinitiv.

L'indice Nasdaq est passé à un cheveu de confirmer une correction de 10 % à la clôture mardi, après avoir perdu 9,7 % par rapport à son record de clôture du 19 novembre.

L'indice à forte composante technologique a également clôturé sous sa moyenne mobile à 200 jours, un niveau de soutien technique clé, pour la première fois en près de deux ans, l'indice à forte composante technologique ayant été mis sous pression par un bond des rendements de référence du Trésor américain.

Les actions des mégacapitales de croissance, dont Apple Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc, Tesla Inc, Meta Platforms Inc et Netflix Inc, ont augmenté de 1 %.

Les investisseurs attendent maintenant la réunion de politique générale de la Réserve fédérale la semaine prochaine pour obtenir plus d'informations sur le plan de la banque centrale pour contrôler l'inflation. Les données de la semaine dernière ont montré que les prix à la consommation américains ont fortement augmenté en décembre, ce qui constitue la plus forte hausse annuelle de l'inflation depuis près de quatre décennies.

À 8 h 44 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 90 points, soit 0,26 %, les e-minis du S&P 500 de 17,25 points, soit 0,38 %, et les e-minis du Nasdaq 100 de 85,5 points, soit 0,56 %.

Cisco Systems Inc a chuté de 2,4 % après que Goldman Sachs a déclassé l'action du fabricant d'équipements de réseau de "acheter" à "neutre".

United Airlines a progressé de 0,5 % avant de publier ses résultats du quatrième trimestre après la clôture des marchés. La semaine dernière, son homologue Delta Air Lines a annoncé des résultats supérieurs aux prévisions. (Reportage de Shreyashi Sanyal et Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru ; édition de Maju Samuel et Bernard Orr)