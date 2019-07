Bourse de Wall Street : Wall Street devrait ouvrir en hausse, résultats et PIB US au menu

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,41%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,37% et le Stoxx 600 de 0,35%.

Les marchés européens ont terminé en baisse jeudi, le discours de Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne (BCE), à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs, n'ayant pas été aussi accommodant que les marchés l'espéraient.

Tout en ouvrant la porte à de nouvelles mesures dans un avenir proche, la BCE n'a pas modifié ses taux directeurs et son président Mario Draghi a affirmé que le sujet n'avait même pas été débattu, estimant en outre que le risque de récession dans la zone euro était "assez faible."

L'attention des investisseurs se tourne désormais vers les annonces de la Réserve fédérale la semaine prochaine et sur la publication de la première estimation de la croissance des Etats-Unis du deuxième trimestre, publiée à 12h30 GMT.

Selon les estimations des économistes sondés par Refinitiv, la croissance de la première économie mondiale est prévue à 1,8% en rythme annualisé sur la période, le taux le plus bas depuis plus de deux ans, contre 3,1% au premier trimestre.

"Des données du PIB plus élevées que prévu pourraient paradoxalement inquiéter les investisseurs en actions car elles pourraient exclure ou retarder toute nouvelle mesure de stimulation de l'économie de la part de la Réserve fédérale, même si cela reste un scénario très improbable", commente Pierre Veyret chez ActivTrades. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Outre l'actualité des banques centrales, les investisseurs doivent digérer une avalanche de résultats d'entreprises, notamment dans le secteur technologique.

Le géant du commerce en ligne Amazon perd 1,4% en avant-Bourse après la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes et des prévisions également décevantes pour le trimestre en cours.

A l'inverse, Alphabet, maison-mère de Google, et Intel prennent respectivement 8,3% et 5% en avant-Bourse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

Apple sera également à suivre après avoir annoncé l'achat de l'activité de puces pour smartphones d'Intel pour un milliard de dollars (897 millions d'euros).

VALEURS EN EUROPE

La cote européenne est animée par un flot de résultats contrastés depuis l'ouverture.

A Paris, Kering chute de 6,01%, plus forte baisse du CAC, avec le ralentissement de sa marque phare Gucci au deuxième trimestre. Deutsche Bank a dégradé le titre à conserver contre acheter.

A l'inverse, Vivendi s'adjuge 5,91% après avoir triplé son résultat net grâce aux résultats de sa maison de disques Universal Music Group.

Il contribue au gain de l'indice des médias (+2,04%), en tête des hausses sectorielles, devant l'indice Stoxx des télécoms (+1,84%), soutenu par les bons résultats de Vodafone (+9,47%) et l'annonce de la scission de son activité d'antennes.

Teleperformance, Spie et Sopra Steria figurent parmi les plus fortes progressions du Stoxx 600 avec des gains compris entre 7,17% et 16,70% après leur publications semestrielles et leur prévisions.

L'indice des produits de base est en queue de peloton, avec une perte de 0,91%, plombé par le groupe minier Anglo American (-4,53%), dont le principal actionnaire Anil Agarwal a dit qu'il vendrait sa participation de près de 20% dans le capital qu'il détient depuis 2017.

TAUX Les rendements des obligations souveraines de la zone euro effacent une bonne partie des gains engrangés jeudi à la suite des déclarations de la BCE.

Celui du 10 ans allemand perd un peu moins de deux points de base à -0,38%, s'orientant à nouveau vers le plus bas record de -0,422% touché jeudi avant le BCE.

Les analystes de Mizuho écrivent vendredi dans une note que la dimension accommodante du discours de la BCE a été "massivement sous-estimée".

Le 10 ans américain est stable à 2,0686%.

CHANGES Le dollar est en légère hausse (+0,1%) face à un panier de devises internationales dans l'attente du PIB américain.

L'euro évolue autour de 1,1130 dollar. La monnaie unique avait gagné jusqu'à 0,43% après le discours de Mario Draghi avant de finalement effacer ses gains.

Les investisseurs "qui s'attendaient à une réduction immédiate des taux ou à un ton plus pessimiste ont été déçus. Mario Draghi s'est montré étonnamment optimiste quant aux perspectives de l'économie de la zone euro, plaidant en faveur d'un ralentissement modéré plutôt que du scénario plus sombre prédit par certains (...) ce qui a offert à l'euro le soutien qu'il n'avait pas trouvé pendant la période précédant la réunion.", déclare Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

PÉTROLE

Les cours du pétrole restent en hausse, soutenus par les tensions au Moyen-Orient bien que les inquiétudes persistantes autour de la demande mondiale limitent les gains.

Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,82% à 56,48 dollars le baril et le Brent prend 0,68% à 63,82 dollars.

(Édité par Wilfrid Exbrayat)

par Laetitia Volga