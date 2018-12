Bourse de Wall Street : Wall Street devrait ouvrir en hausse vendredi mais les incertitudes demeurent

LONDRES/PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi, dernière journée d'une semaine volatile, marquée par des incertitudes qui perdureront en 2019.

Vers 14h00, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones (DJIA) gagnait 111 points, soit 0,5%, à 23.269 points. Celui sur le S&P 500 progressait de 0,5%, à 2.508 points. Le contrat sur l'indice Nasdaq 100 prenait 0,3% à 6.343,25 points.

Wall Street a poursuivi sa marche erratique jeudi, subissant de lourdes pertes pendant la majeure partie de la journée avant de se redresser en toute fin de séance, alors que la faiblesse des volumes d'échanges en cette période de fêtes favorise la volatilité.

Malgré ce rebond, les analystes prônent la prudence concernant les perspectives des marchés d'actions en 2019. "Les investisseurs restent inquiets des perspectives économiques", souligne Charles St Arnaud, stratégiste senior chez Lombard Odier.

VALEURS A SUIVRE

-L'action Amazon.com gagne 0,5% en préouverture. Selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier, le propriétaire de l'équipe de baseball des New York Yankees serait en discussion avec Amazon et le groupe audiovisuel Sinclair Broadcast Group au sujet d'un partenariat pour racheter le réseau de chaînes télévisées sportives YES. The Yankee Entertainment and Sports Network, ou YES, fait partie des actifs de 21st Century Fox que Walt Disney est contraint de vendre pour obtenir l'aval des autorités américaines à l'acquisition de l'essentiel du groupe de médias.

EVENEMENTS A VENIR

Les investisseurs seront attentifs vendredi à la publication de l'indice PMI de Chicago, à 15h45.

-Avantika Chilkoti, Dow Jones Newswires, et Aurélie Henri, Agefi-Dow Jones ed: VLV

