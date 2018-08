Bourse de Wall Street : Wall Street devrait ouvrir en ordre dispersé, la Turquie pèse encore

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les indices américains devraient ouvrir en ordre dispersé alors que les turbulences turques pèsent encore et mettent à mal l'appétit pour le risque à Wall Street.

Le contrat à terme sur le Dow Jones Industrial cède 0,02%, celui sur le S&P abandonne 0,02% et le Nasdaq Composite gagne 0,13%.

Sur le marché obligataire, le rendement du bon du Trésor à 10 ans se détendait à 2,876%. L'euro gagnait 0,04% face au billet vert, à 1,1417 dollar. Le baril de brut WTI cédait 0,38%, à 67.38 dollars.

L'attention des investisseurs américains se concentrent encore sur la Turquie alors que la livre turque poursuit sa chute, lâchant encore 7% face au dollar en début d'après-midi. La banque centrale turque a déclaré lundi matin qu'elle fournirait toute la liquidité nécessaire aux banques du pays et annoncé avoir abaissé le taux des réserves obligatoires des banques. Ces mesures n'ont pas permis de d'enrayer la baisse de la devise turque ni de dissiper les craintes de propagation des difficultés de la Turquie.

Vendredi, l'annonce d'un doublement des tarifs douaniers sur les importations américaines d'acier et d'aluminium turcs par Donald Trump avait plombé la livre turque et provoqué des inquiétudes sur la solidité du système financier du pays. "Il y a beaucoup d'incertitudes -- la guerre commerciale avec la Chine, les sanctions contre la Russie, la crise de la devise turque -- mais nous avons toujours eu ce type de risques en arrière-plan", relativise Karyn Cavanaugh, stratégiste chez Voya Financial. "A long terme, les marchés actions suivent les résultats et jusqu'à présent les prévisions pour 2018 tiennent bon", juge-t-elle.

Wall Street avait clôturé en en baisse vendredi dans le sillage des marchés européens. Le Dow Jones (DJIA) a perdu 0,8% à 25.313,14 points, tandis que le S&P 500 cédait 0,7% à 2.833,28 points. Le Nasdaq Composite a également cédé 0,7% à 7.839,11 points.

VALEURS A SUIVRE

- Tesla gagne 2,6% avant l'ouverture, après les déclarations de son patron Elon Musk au sujet de discussions avec le fonds souverain saoudien concernant le projet de retrait de la cote du constructeur automobile.

-Dycom chute de 20,3% dans les échanges de préouverture après avoir abaissé ses objectifs pour l'exercice 2018-2019 à la suite d'un deuxième trimestre moins qu'initialement prévu

-La société de matériel médical Hologic perd 2% en préouverture après avoir annoncé la suspension de la commercialisation et de la distribution de son appareil de soins génitaux Vitalia TempSure

-VF Corp recule de 0,6%. L'entreprise d'habillement a annoncé son intention de scinder ses activités en deux entités. La première conserverait le nom de VF Corp et la seconde regrouperait les marques de jeans Wrangler et Lee.

-Netflix abandonne 1,1% en préouverture après l'annonce du départ de son directeur financier David Wells.

- Ben St Clair, Marketwatch et Julien Marion Agefi-Dow Jones ed: TVA

