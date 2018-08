Bourse de Wall Street : Wall Street devrait tenter de se reprendre à l'ouverture

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions américains sont attendus en légère hausse à l'ouverture jeudi, effaçant une partie des pertes enregistrées la veille, de bonnes publications d'entreprises et la perspectives d'une reprise des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine prenant le dessus sur les inquiétudes liées à la Turquie.

Vers 14h55, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones prenait 0,8%, à 25.386 points, celui sur le S&P 500 s'adjugeait 0,4%, à 2.833,75 points, et celui sur le Nasdaq 100 gagnait 0,5%, à 7.412,25 points.

La perspective de voir les Etats-Unis et la Chine reprendre le dialogue sur leurs différends commerciaux devrait être bien reçue par les investisseurs. Le ministère chinois du Commerce pourrait envoyer une délégation aux Etats-Unis avant la fin du mois afin de reprendre les discussions, ce qui serait la première réunion de ce genre depuis juillet. Cette nouvelle arrive à un moment où les tensions entre les deux pays sont élevées. Les deux partenaires commerciaux se sont livrés ces derniers mois à une surenchère d'imposition de frais de douane supplémentaires sur leurs importations respectives, ce qui a pesé lourdement sur les marchés d'actions.

En outre, si les investisseurs devraient continuer à scruter la Turquie, de crainte de voir ses déboires économiques se propager à d'autres pays émergents et peser sur les banques européennes, la situation semble se stabiliser. Mercredi, le Qatar a annoncé qu'il allait investir 15 milliards de dollars en Turquie, et la livre turque continue jeudi d'effacer une partie de son fort recul face au dollar.

STATISTIQUES DU JOUR

-Le nombre d'actifs américains effectuant une première demande d'allocation chômage a diminué de 2.000 lors de la semaine close le 11 août, à 212.000 premières demandes, continuant d'osciller autour de ses plus bas niveaux historiques.

-Les mises en chantier de logements aux Etats-Unis ont rebondi au mois de juillet, s'inscrivant en hausse de 0,9% par rapport à juin, à 1,168 million en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières, après le fort repli du mois de juin. Le nombre de permis de construire délivrés, un indicateur de l'activité à venir dans le secteur, a augmenté de 1,5% sur un mois en juillet.

VALEURS A SUIVRE

-Walmart grimpe de 10,6% dans les échanges avant Bourse. Le groupe de distribution a annoncé jeudi que, au deuxième trimestre, la croissance de ses ventes à périmètre constant aux Etats-Unis avait atteint son niveau le plus élevé en 10 ans.

-Son concurrent JC Penney plonge de 17,8% après avoir enregistré des pertes plus importantes que prévu au deuxième trimestre.

-Cisco s'adjuge 5,9% après la publication la veille au soir par le spécialiste des équipements de réseaux de résultats et de perspectives supérieurs aux attentes.

-Tesla gagne 0,6%. Les autorités boursières américaines ont, selon des sources, adressé une injonction à Tesla, nouvelle étape de leur enquête sur le tweet du PDG du groupe, Elon Musk, la semaine dernière, dans lequel il affirmait avoir obtenu un financement pour retirer le constructeur de véhicules électriques de la cote.

-Amazon prend 0,9%. Selon des informations de presse, le géant de l'e-commerce est sur les rangs pour racheter les cinémas Landmark et envisage par ailleurs de contribuer à un site Internet de comparaison d'assurances en Europe.

-Les fabricants de semi-conducteurs Nvidia (+1% dans les échanges avant Bourse) et Applied Materials (+1,1%) publieront leurs comptes trimestriels jeudi après la clôture des échanges.

-Ryan Vlastelica, MarketWatch (Version française et contribution Alice Doré) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire