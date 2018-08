Wall Street : dominé par l'énorme coup de 'comm' d'Elon Musk

07/08/2018 | 23:08

Wall Street a clôturé pratiquement au même niveau qu'à l'ouverture, avec un Dow Jones affichant +0,5% (à 25.629Pts).



Les scores de clôture sont assez anecdotiques car les +0,3% du Nasdaq ou du S&P500 reposent sur les +11% du titre Tesla (à 379,6$).

Elon Musk a lâché une véritable bombe en cours de séance en confirmant qu'il envisageait de retirer le titre de la cote, en rachetant les positions des minoritaires à un cours de 420$/action, soit une opération de 71Mds$ (au cours affiché ce soir, Tesla est déjà valorisé près de 67Mds$).



Elon Musk prétend en avoir les moyens : ce sera le cas si les banquiers le suivent, et il espère également recueillir l'approbation des actionnaires... mais il peut encore annoncer qu'il change d'avis si son coup de bluff ne passe pas.



C'est en tout cas un très beau 'coup de comm' car un rachat à 420$ obligerait les vendeurs à découvert à matérialiser une perte colossale: et ils se retrouvent pratiquement contraint de couper leurs 'short', que le retrait de la cote ait lieu ou non, car le 'marché' va continuer de 'payer'.



Elon Musk fera peut-être faillite, Tesla ne vaut peut-être pas 71Mds$ (soit plus que General Motors qui produit 100 fois plus de véhicules), ni même la moitié... mais il aura réussi à carboniser les vendeurs, comme il l'avait promis.

Peu après la clôture, Disney a publié un bénéfice par titre inférieur aux attentes (1,87$ contre 1,95$ estimé), ce qui faisait décrocher le titre de -2,5%.

Enfin, autre coup de tonnerre, mais après la clôture: le Prince Alwaleed (auquel le Prince Bin Salmane a rendu sa liberté contre une forte somme) annonce qu'il va investir 250Mns$ dans Snap, soit l'équivalent de 2,3% du capital: Snap a bondi de +9% dans les échanges électroniques.



A noter également la forte hausse (+7,9%) de Biomarin... qui reste comme Tesla un 'cas isolé'.



Le Nasdaq a été ralenti par Apple qui a perdu -0,9% (à 207,1$) et repasse juste sous la barre des 1.000Mds$ de 'capi', Facebook -1%, Baidu lâchait -2,8%, Dentsply plongeait de -18,7%.







