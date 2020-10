Wall Street : douché par Trump qui stoppe négos sur stimulus

07/10/2020 | 08:03

Donald Trump a t'il décidé de saborder ses chances de réélection ?

Il a annoncé vers 20h45 avoir ordonné aux élus Républicains l'arrêt des négociations visant l'adoption du plan de soutien ('stimulus plan') de 1.600Mds$ (les Démocrates espéraient 2.000Mds$ mais semblaient enclins à accepter un 'package' moins ambitieux) qui tient en haleine Wall Street depuis le mois d'août jusqu'après les élections du 3 novembre.



Le Président justifie sa décision par le fait que les Démocrates 'ne montraient pas une volonté de négocier sérieusement sur des dossiers aussi cruciaux' que l'éducation, la santé, l'emploi des micro-entrepreneurs et des PMI, etc.

Donc, l'arrêt des discussions, c'est de la faute des Démocrates...



Tel ne semble pas être l'avis de beaucoup de commentateur, ni de Loretta Mester (patronne de la FED de Cleveland) qui juge cette décision très dommageable car 'elle va handicaper sérieusement la relance, le secteur de la construction, l'industrie, etc.'

Elle concluait par 'nous allons voir ce que la FED peut faire pour atténuer les conséquences d'une décision qui va freiner la reprise'.



Et c'est une douche froide pour Wall Street : le Dow Jones a plongé en quelques secondes de -300Pts et de -625Pts en ligne droite, entre 28.354 et 27.728, avant d'en terminer en repli de -1,34% à 27.772, proche des plus bas du jour.

Le S&P500 chute de -1,4% à 3.361, le Nasdaq de -1,57% vers 11.155.



Et pour couronner le tout, une commission judiciaire du Congrès va se pencher sur le soupçon de monopole de 4 des 5 'GAFAM': Apple, Facebook, Google et Amazon (Microsoft y échappe... pour l'instant) qui pourraient se voir interdire de nouvelles acquisitions renforçant leur ultra-domination sur leurs marchés respectifs.



Quelques heures plus tôt, Jerome Powell jugeait la reprise rapide mais fragile et plaidait -de façon prémonitoire- pour davantage de 'stimulus fiscal' (et donc l'adoption du 'package' de relance par le Congrès), ce qui rassure un peu mais il faut aussi se préparer à une alternance politique qui se profile, vu l'avance de 6Pts de Joe Biden dans les soldages.



Les marchés ne semblent plus s'inquiéter d'une victoire démocrate, les mesures les plus 'extrêmes' de l'aile gauche ayant peu de chance de faire partie du programme de Joe Biden en cas de victoire, la priorité étant la relance de l'économie, ce qui devrait bénéficier indirectement à Wall Street.

Et ce sont probablement les Démocrates qui tireront tout le crédit politique d'un 'stimulus package' adopté après les élections.



Le déficit commercial des États-Unis constitue une autre déception : il s'est encore creusé de -5,9% en août 2020, à -67,1 milliards de dollars selon le Département américain du Commerce, contre -63,4 milliards le mois précédent (nombre d'ailleurs révisé de -63,6 milliards en estimation initiale) ... alors que le consensus de marché était de l'ordre de -66 milliards.

Les exportations américaines n'ont augmenté que de 2,2%, une progression moindre que celle des importations (+3,2%).



Côté valeurs, les indices US ont été plombés par AMD -2%, Microsoft -2,1%, Facebook -2,3%, Apple -2,9%, Amazon -3,1%, eBay -4,1%.

Le secteur affecté par la décision de Donald Trump fut l'aérien avec Boeing -6,8%, American Airlines -5,4%.



Mais le secteur énergie démontre son incapacité à capitaliser sur le rebond de +10% du pétrole en l'espace de 48H : rechute surprenante de Diamondback -5,4%, Marathon Oil -4,5%, Apache ou Devon -4,3%, Occidental -3,8%...



