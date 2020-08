Wall Street : du surplace après les records de la veille

19/08/2020 | 15:25

Wall Street devrait ouvrir sur une note indécise mercredi matin, marquant une pause au lendemain de nouveaux records inscrits par le S&P 500 et le Nasdaq dans la foulée de bons chiffres de l'immobilier.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat futur sur l'indice S&P 500 progresse de 0,1%, mais le Nasdaq 100 Future rétrocède 0,2%, prémisse d'une ouverture plutôt contrastée.



Le S&P 500 et le Nasdaq ont inscrit de nouveaux plus hauts historiques mardi, les deux indices ayant désormais effacé l'intégralité des pertes accumulées depuis l'apparition de la crise du coronavirus, à la fin du mois de février.



Comme souvent ces derniers temps, la place boursière américaine semble portée par la faiblesse du dollar, une aubaine pour les entreprises les plus tournées vers l'export.



'La campagne présidentielle américaine s'intensifie et les risques de politique intérieure s'amplifient', expliquent les experts de Swiss Life Asset Managers.



'Un raz-de-marée démocrate au Congrès et la victoire de Joe Biden sont aussi devenus plus probables, ce que nombre d'investisseurs considèrent

comme défavorable au dollar', estime le gestionnaire d'actifs.



Les économistes justifient également la faiblesse du billet vert par une dynamique économique qui semble désormais de plus en plus favorable à l'Europe et par le blocage persistant des discussions à Washington concernant la mise en place d'un nouveau plan de relance.



Si la tendance générale semble favorable aux actions, certaines inquiétudes demeurent néanmoins autour du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, qui se cristallise actuellement sur le sort de l'équipementier de réseaux chinois Huawei.



Certains analystes estiment que ces tensions pourraient avoir un impact négatif sur les grands groupes technologiques mondiaux, comme Apple.



Les investisseurs analyseront de près, cet après-midi, les 'minutes' de la dernière réunion de la Fed en quête d'indications sur les intentions de la banque centrale en matière de politique monétaire.



Aucun autre indicateur économique ne figure à l'agenda aujourd'hui.



