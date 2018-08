Wall Street, dynamisée par les résultats et Tesla, finit en hausse

New York (awp/afp) - Wall Street a terminé en hausse mardi, soutenue par une vague d'enthousiasme pour la saison des résultats d'entreprises et un bond de l'action Tesla après la publication d'un tweet de son PDG évoquant une possible sortie de la cote.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,50%, à 25.628,91 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 0,31%, à 7.883,66 points.

L'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,28% à 2.858,45 points, tout près de son plus haut historique atteint en janvier.

Mardi, les investisseurs ont applaudi les résultats du groupe spécialisé dans les fournitures de bureau Office Depot (13,49%) et du site de vente en ligne Etsy (+3,32%), symboles selon les observateurs du marché d'une saison des résultats trimestriels réussie.

Ils ont en revanche sanctionné ceux du groupe hôtelier Marriott (-3,75%) et ceux de l'entreprise d'annonces immobilières Zillow (-16,27%).

"Sur les 500 entreprises regroupées au sein du S&P 500, 425 ont dévoilé leurs comptes et ont battu les estimations d'environ 5% en moyenne. C'est absolument phénoménal" a commenté Tom Cahill de Ventura Wealth Management.

"Cette saison exceptionnelle offre un climat d'optimisme très grand au marché", a estimé de son côté Emily Roland de John Hancock.

1.000 milliards

Egalement facteur d'optimisme, les entreprises cotées à Wall Street devraient au total autoriser cette année pour 1.000 milliards de dollars de rachats d'actions selon les analystes de Goldman Sachs, ce qui serait un record.

Les rachats d'actions soutiennent le prix de l'action car en acquérant ses propres titres, l'entreprise fait diminuer le nombre d'actions en circulation et mécaniquement augmenter sa valeur boursière.

"On s'attend à ce que les entreprises continuent à profiter des confortables économies réalisées dans le cadre de la réforme fiscale pour également augmenter leurs dépenses d'investissement", a noté Mme Roland.

La séance du jour a été marquée par le bond de près de 11% de l'action Tesla après un tweet de son PDG, Elon Musk, affirmant qu'il envisageait de retirer le constructeur de véhicules électriques haut de gamme de la Bourse.

Les échanges sur le titre ont même été suspendus durant près d'une heure et demie peu après ce tweet, avant de reprendre quinze minutes avant la clôture de Wall Street.

Le groupe avait auparavant publié un post de blog confirmant le tweet de M. Musk et ajoutant que la décision finale serait prise au terme d'un vote des actionnaires.

Parmi les autres valeurs, l'assureur santé Cigna a avancé (+0,22%) alors que l'investisseur activiste Carl Icahn incite les actionnaires de l'entreprise à voter contre le projet d'acquisition du groupe de prescription médicale Express Scripts pour 54 milliards de dollars, montant que M. Icahn juge trop élevé.

Le groupe d'aluminium Alcoa a baissé (-1,76%) après avoir demandé à l'administration américaine une exemption de taxe en vue de l'importation d'aluminium du Canada, un pays frappé en mars par des taxes douanières punitives de Washington concernant l'aluminium et l'acier.

Le marché obligataire se tendait: vers 20H45 GMT, le rendement sur la dette américaine à dix ans montait à 2,976%, contre 2,940% lundi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,121%, contre 3,089% la veille.

alb/jum/bh