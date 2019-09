Wall Street : efface ses pertes de mardi, le pétrole prend 4%

04/09/2019 | 23:24

Les indices US ont fini pratiquement au plus haut mais les jeux étaient faits dès la mi-séance: le Nasdaq affiche +1,3%, le S&P500 +1,1% (à 2.938), le Dow Jones autour de +0,9% à 26.355 (il avait perdu -1,1% la veille).

Golbalement, et à l'exception du Dow Jones, les pertes de veille ont été effacées.



Les investisseurs ont salué des chiffres d'activité en Chine supérieurs aux attentes (ISM des service à 52,1 contre 51,9 en août), l'apaisement des tensions à Hong Kong avec le retrait de projet de loi d'extradition (qui aurait permis de juger des citoyens déclaré 'suspects' à Hong-Kong par des tribunaux chinois).

L'Italie se dote d'un nouveau gouvernement de centre gauche (dirigé par Giuseppe Conte) qui sera officiellement investi demain.

Christine Lagarde promet depuis Bruxelles une politique monétaire accommodante sur une longue durée.

Le Parlement britannique inflige un camouflet à Boris Johnson (mis en minorité la veille) qui aura beaucoup de mal à faire passer son projet de Brexit d'ici le 31 octobre : la Chambre des Communes a voté un report du Brexit de 3 mois et la dernière option serait de court-circuiter les députés anti 'no deal' en convocant des élections législatives anticipées, mais il lui faudra d'abord réunir deux tiers des votes en faveur pour y parvenir.



On se félicite à Bruxelles (et en Allemagne) du report probable de la date butoir du 31 octobre 2019 et les négociateurs européens confirment que le maintien du 'backstop' irlandais apparaît indispensable.



Sur le front des chiffres 'macro', il n'y a eu que le déficit commercial des États-Unis est ressorti à -54 milliards de dollars en juillet, selon le Département américain du Commerce, contre -55,5 milliards le mois précédent (révisé de -55,2 milliards en estimation initiale, contre -53,4Mds$ attendu).

L'un des 'faits du jour', c'est le spectaculaire rebond du baril de WTI de +4% vers 56$ sur l'anticipation d'une forte baisse des stocks fin août.

Les pétrolières en ont profité: Concho +5,1%, Schlumberger +4%, Devon +3,4%, Conoco +2,4%, Occidental Pétroleum +2%...



Le Nasdaq a été dopé par Activision +4,8%, Intel et Micron, +4,1%, Applied Materials +4%, Netapp et Comcast +3,7%, Broadcom +3,3%, Western Digital +3,2%, Facebook +2,6%, Apple +1,7%.

Quelques replis très minoritaires cependant avec Incyte -3,1%, Tesla -1,9%, Zoom -3%... et Slack perdait -15% en 'after hour' après la publication de ses trimestriels tout juste conformes au consensus et des prévisions jugées 'faibles'.







