Wall Street efface une partie de ses gains après des tweets de Trump sur les

tarifs douaniers

New York (awp/afp) - La Bourse de New York effaçait une partie de ses gains vendredi en cours de séance, des tweets de Donald Trump sur l'impact des tarifs douaniers contre la Chine venant tempérer l'optimisme des courtiers quant à une possible désescalade commerciale.

L'indice vedette de la cotation New Yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, montait de 0,39% à 26.464,83 points vers 14h40 GMT.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 0,11% à 7.982,39 points et l'indice élargi S&P 500 s'appréciait également de 0,32% à 2.934,04 points.

Wall Street avait fini nettement dans le vert jeudi avec l'espoir d'une reprise des négociations entre les deux premières économies mondiales: le Dow Jones avait pris 1,25% et le Nasdaq avait gagné 1,48%.

Vendredi, le président américain Donald Trump a nié que les tarifs douaniers imposés pour forcer la Chine à négocier un accord commercial posaient problème à l'économie, mais a accusé la Banque centrale d'être responsable du ralentissement de la première économie du monde.

"Nous n'avons pas de problème de tarifs douaniers (nous remettons sur le droit chemin les mauvais joueurs et ceux qui ont des pratiques injustes), mais la Fed pose un problème. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font", a tweeté le président américain.

Les principaux indices de la cotation new-yorkaise effaçaient une partie de leurs gains suite aux tweets présidentiels, mais restaient en progression, toujours portés par l'espoir d'une accalmie sur le front commercial.

Jeudi, le porte-parole du ministère du Commerce chinois a laissé entendre que Pékin pourrait ne pas riposter aux dernières surtaxes douanières américaines sur ses produits, arguant que la guerre commerciale menaçait la croissance mondiale et qu'une reprise des négociations restait possible.

"La main tendue par la Chine revigore le marché pour le moment", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

Une nouvelle augmentation des tarifs douaniers visant les biens chinois doit entrer en vigueur dimanche aux Etats-Unis, tandis que Pékin a prévu d'imposer de nouveaux droits de douane sur 75 milliards d'importations américaines en deux temps, le 1er septembre puis le 15 décembre.

"Les discours sur le commerce ont plus de poids que les actes et font monter les valeurs boursières de plusieurs milliards de dollars sans qu'il y ait de raison fondamentale à cela", a souligné M. O'Hare de Briefing.

Les investisseurs réagissaient par ailleurs à une série d'indicateurs économiques contradictoires.

L'activité économique dans la région de Chicago, qui s'était contractée en juin et juillet, s'est redressée de manière inattendue en août avec une reprise marquée des commandes, selon l'indice des directeurs d'achats de l'association ISM.

En revanche, la confiance des consommateurs a enregistré une baisse record en août en raison des inquiétudes liées à la guerre commerciale, selon l'estimation finale de l'enquête faite par l'Université du Michigan.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine remontait pour s'établir à 1,51%, mais restait inférieur au rendement à deux ans sur les bons du Trésor américain(1,52%).

Ce phénomène, que les économistes qualifient d'"inversion de la courbe des taux", est souvent considéré comme un indicateur avancé de récession.

Sur le terrain des valeurs, le titre de Tesla prenait 3,3%. Le gouvernement chinois a annoncé que plusieurs modèles du constructeur de véhicules électriques haut de gamme seront exemptés des nouveaux tarifs douaniers.

La chaîne de magasins de cosmétiques Ulta Beauty s'effondrait de près de 28% après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles de revenus.

