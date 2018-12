Wall Street : effet douche froide, FED enterre le rallye Noël

19/12/2018 | 23:59

Quelle déception ! L'espoir d'un rallye de Noël de dernière minute s'envole complètement après la prestation de Jerome Powell et cette phrase qui résume tout le dépit du marché 'la FED n'a pas besoin de se montrer accommodante' (parce que la croissance reste solide, même si elle ralentit à +2,9% fin 2018 et se limite à +2,3% en 2019, et les salaires continuent de progresser).



Tous les supports annuels ont volé en éclats: le Dow Jones chute de -1,5% pour terminer à 23.323, le S&P500 -1,54%, le Nasdaq dévisse de -2,17% à 6.637.

Repli très sévère également pour le Russel-2000 avec -2,03% et pour le Dow transport qui plonge de -3,15% à 9.147, très loin de son zénith des 11.623, soit -21% depuis le 15 septembre.

Le rebond de +3,8% du baril de WTI vers 48$ n'a constitué qu'une maigre consolation, et cela n'a même pas dopé le secteur de l'énergie vu les replis de Halliburton -4 ,6%, Range Resource -2,7%, Devon -2,25%...



Pour en revenir à l'événement le plus attendu du mois de décembre, le rendez-vous avec la FED, c'est la douche froide car Jerome Powell n'a pas adopté le ton 'colombe' que Wall Street espérait, même si la FED lève le pied sur les futures hausses de taux (pas plus de 2 en 2019 et 1 en 2020, soit un objectif de 3,25% d'ici 18 mois).

Jerome Powell se montre plus évasif sur le rythme de la réduction de son ' bilan ' (de l'ordre de -35Mds$ par mois) qui pourrait se poursuivre sur les mêmes bases qu'en 2018.

Le marché obligataire US s'est nettement détendu, mais bien davantage parce que Wall Street a dévissé, plutôt qu'en témoignage d'un soulagement face à un ralentissement des hausses de taux.

Le rendement du '10 ans' chute de -4Pts à 2,78%, celui du '2 ans' de -0,5Pts à 2,646%, celui '5 ans' de -2,7% à 2,627% (nouvelle inversion de courbe) et celui à 30 ans bascule sous les 3%, à 2,990%, contre 3,068%.

Le 'spread' 10 ans/2 ans chute sous les 15Pts... une inversion pourrait survenir d'ici fin janvier.

Côté valeurs, journée terrible pour les 'techs' et les 'FAANG' avec WalGreen -3%, Apple -3,1%, Intel -4,1%, Xilinx -4,5%, Microchip -4,9%, Applied Mat -5,3%, Nvidia -5,7%, AMD -6,9%, NXP -7,4%, Micron -7,9%, Facebook -7,3% (qui rechute vers 132$ alors qu'un bien plus grand nombre de données des internautes ont 'fuité' vers Cambridge Analytica).



