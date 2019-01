Wall Street : élan contrarié par la Chine et la distribution

10/01/2019 | 15:13

Wall Street devrait ouvrir en baisse jeudi matin, interrompant sa séquence haussière de début d'année, affaiblie par le secteur de la distribution et quelques prises de profits suite à des statistiques décevantes en provenance de Chine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains perdent entre 0,4% et 0,6%, annonçant un début de journée dans le rouge.



La cote est affectée par de médiocres statistiques chinoises, montrant à la fois un ralentissement des prix à la production et à la consommation.



'Cela témoigne bien de la décélération de l'activité qui s'opère dans le pays', déplore un trader.



La tendance à la prudence a également été renforcée par la parution, avant l'ouverture, de points d'activité décevants de la part de grands distributeurs.



La chaîne de grands magasins Macy's est ainsi attendue en baisse de 18% suite à un énième avertissement sur résultats faisant suite à des ventes de Noël sans éclat.



Target cède de son côté plus de 4% en préouverture malgré l'annonce d'un bond de 5,7% de ses ventes pendant la période de Noël, une performance qui n'a cependant pas entraîné de révision à la hausse des objectifs annuels du groupe de supermarchés.



Wall Street n'avait pas frémi hier suite à la publication des 'minutes' et avait tranquillement aligné une quatrième séance consécutive de hausse (+0,4% en moyenne).



Le Nasdaq affiche désormais une remontée en ligne droite de 12% depuis son point bas annuel du 24 décembre, ce qui pourrait entraîner quelques dégagements.



