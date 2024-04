Les actions américaines ont légèrement baissé lundi, entraînées par les inquiétudes des investisseurs concernant le calendrier des réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, après que des données manufacturières plus élevées que prévu aient fait grimper les rendements des bons du Trésor.

L'Institute for Supply Management (ISM) a déclaré que son PMI manufacturier avait augmenté à 50,3 le mois dernier, la lecture la plus élevée et la première au-dessus de 50 depuis septembre 2022, par rapport à 47,8 en février. Cela suggère que le secteur manufacturier, qui a été frappé par des taux d'intérêt plus élevés, est en train de se redresser.

"Si l'économie est encore un peu forte et que les données PMI commencent à augmenter, cela suggère qu'il pourrait y avoir une pression à la hausse sur les rendements", a déclaré Keith Lerner, stratégiste en chef chez Truist Wealth à Atlanta.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans et à 2 ans ont atteint des sommets en deux semaines à la suite de la publication des données sur l'industrie manufacturière.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 267,11 points, soit 0,67 %, à 39 540,26, le S&P 500 a perdu 15,11 points, soit 0,29 %, à 5 239,24 et le Nasdaq Composite a perdu 7,41 points, soit 0,05 %, à 16 372,04.

Le marché des contrats à terme sur les taux américains évaluait à 57 % la probabilité d'une baisse des taux en juin, contre 64 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.

"Nous préférerions une économie plus forte avec moins de baisses de taux qu'une économie plus faible avec plus de baisses de taux, mais, à court terme, le discours s'est orienté vers trois baisses de taux", a ajouté M. Lerner.

La majorité des secteurs du S&P 500 ont baissé, les secteurs de l'immobilier, de la santé et des services publics étant les plus touchés. Le secteur de l'énergie a progressé grâce à la hausse des prix du pétrole brut.

Le secteur de la technologie a également progressé, et l'indice des semi-conducteurs a augmenté de 1,1 %.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse sur le NYSE dans un rapport de 1,90 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,78 contre 1 a favorisé les valeurs en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 34 nouveaux records sur 52 semaines et 1 nouveau plus bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 88 nouveaux records et 64 nouveaux plus bas.