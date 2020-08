Wall Street : en baisse après des statistiques peu optimistes

20/08/2020 | 15:23

Les marchés d'actions américains devraient ouvrir en baisse jeudi matin, de nouveaux signes illustrant les difficultés de l'économie américaine incitant les investisseurs à se détourner des actifs à risque.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices new-yorkais perdent entre 0,4% et 0,5%, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Des indicateurs décevants sur le marché de l'emploi semblent en particulièrement exacerber l'inquiétude des investisseurs.



Le Département du Travail a annoncé ce matin avoir dénombré 1.106.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 971.000 la semaine précédente.



Le rythme des inscriptions au chômage est donc reparti à la hausse, alors même que le consensus tablait sur 925.000 inscriptions.



La situation du secteur industriel semble elle aussi se dégrader.



L'indice de la Fed de Philadelphie s'est établi à 17,2 en août, en recul d'environ sept points par rapport au mois précédent, marquant ainsi un net ralentissement de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie.



Ce ralentissement s'avère plus sensible que prévu, puisque les économistes attendaient en moyenne une baisse de l'indice 'Philly Fed' à 21. Pour rappel, zéro marque la limite entre expansion et contraction de l'activité manufacturière.



La veille, le compte-rendu de la réunion de juillet de la Fed avait montré que la banque centrale semblait prête à lancer de nouvelles mesures d'assouplissement si la conjoncture économique ne venait pas à s'améliorer significativement.



'Après avoir salué la forte reprise de l'activité économique, les banquiers centraux ont remarqué qu'elle semblait commencer à marquer le pas, notamment sous l'influence des nouveaux développements de l'épidémie dans plusieurs Etats', souligne Aurel BGC.



'L'incertitude et les risques restant importants', estime le gestionnaire parisien, qui considère que ces propos pourraient servir de prétexte à des prises de bénéfices.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.