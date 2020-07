Wall Street en baisse après les résultats de plusieurs grandes banques

New York (awp/afp) - Wall Street reculait mardi dans les premiers échanges, digérant les résultats trimestriels des banques JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo: le Dow Jones perdait 0,17% et le Nasdaq cédait 0,78%.

La Bourse de New York avait fini sans direction lundi à l'issue d'une séance en dents de scie, où plusieurs grandes valeurs technologiques se sont nettement repliées après avoir réalisé des gains importants les semaines précédentes: le Dow Jones avait grappillé 0,04%, tandis que le Nasdaq avait chuté de 2,13%.

afp/rp