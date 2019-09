Wall Street : en baisse dans le sillage du mois d'août

03/09/2019 | 15:17

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mardi matin, dans le sillage de son mois d'août difficile marqué par une baisse de 1,8% de l'indice S&P 500.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais reculent de 0,6% à 0,8%, annonçant une ouverture dans le rouge.



Vendredi dernier, Wall Street avait terminé la séance sans tendance décelable, la prudence l'ayant emporté à la veille du week-end prolongé de 'Labor Day'.



L'ensemble des actifs à risque ont été plombés le mois dernier par les inquiétudes face au durcissement du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine et la récente inversion de la courbe de taux, censée préfigurer une prochaine entrée en récession.



Le Dow Jones a perdu 1,7% au mois d'août et le Nasdaq Composite 2,6%.



Les investisseurs s'inquiètent toujours d'un éventuel ralentissement de l'économie américaine, même si la Fed semble disposée à apporter son soutien à l'activité.



Préférant adopter une 'perspective prudente', les stratèges de Credit Suisse ont ainsi décidé de renforcer leur exposition aux valeurs défensives, en particulier dans les services collectifs et l'immobilier, et délaissent désormais le secteur de l'énergie.



'Même si le S&P 500 évolue non loin de ses sommets historiques, l'aversion prononcée pour le risque a poussé les investisseurs vers les fonds monétaires et les obligations d'Etat', renchérissent leurs confrères de Jefferies.



Dans ce contexte de prudence, les investisseurs attendent avec impatience l'indice ISM manufacturier pour le mois dernier, qui sera publié dans la matinée.



Le gros morceau de la semaine est néanmoins prévu pour vendredi, avec les chiffres mensuels de l'emploi.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.