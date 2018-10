Wall Street : en baisse malgré les bons résultats et stats

18/10/2018 | 17:08

Les principaux indices américains débutent la séance dans le rouge (-0,5% sur le Dow Jones, -0,7% sur le Nasdaq), et ce malgré de nouvelles publications d'entreprises meilleures que prévu.



'La saison des résultats avance bien, mais le ton dur de la Fed et sa confrontation avec Donald Trump créent un nouveau facteur de risques pour les actions, à un moment où elles n'en manquent certainement pas', souligne-t-on chez ADS Securities.



L'indice 'Philly Fed' s'établit à 22,2 sur le mois en cours, contre 22,9 au précédent, marquant ainsi une légère décélération de la croissance manufacturière dans la région de Philadelphie, mais le consensus visait un repli à 21.



Une demi-heure après la cloche d'ouverture, les opérateurs ont pris connaissance de l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour septembre. Il s'est une nouvelle fois inscrit en hausse le mois dernier. Il a en effet augmenté de +0,5% en rythme séquentiel, après +0,4% en août et +0,7% en juillet. Le consensus visait un repli à 21.



Côté valeurs, Travelers a vu son BPA ajusté grimper à 2,54 dollars au troisième trimestre, là où les économistes n'anticipaient en moyenne que 2,27 dollars, grâce à de bien moindres pertes sur catastrophes naturelles qu'à la même période en 2017.



Philip Morris International dévoile un BPA ajusté en croissance de 13,4% à 1,44 dollar au titre du troisième trimestre, dépassant ainsi de 16 cents le consensus. Hors effet de change défavorable, il s'est accru de 20,5%.



Bank of New York Mellon indique avoir connu, au titre du trimestre écoulé, un BPA en hausse de 13% à 1,06 dollar, un niveau tout juste au-dessus des attentes des analystes, le consensus visant en effet 1,04 dollar.



Orange Is The New Black, l'un des plus gros succès de Netflix, produit par la plateforme de streaming, s'arrêtera après la prochaine saison.



Ce sont les actrices qui ont annoncé ce jeudi la nouvelle, via une vidéo diffusée sur Twitter. Orange Is The New Black raconte le passage en prison d'une jeune femme de bonne famille, Piper Chapman, en se basant sur les mémoires de Piper Kerman et en développant l'univers des prisons pour femmes aux États-Unis.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.