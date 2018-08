Bourse de Wall Street : Wall Street en baisse, regain d'inquiétudes sur le commerce

L'indice Dow Jones a reculé de 137,65 points, soit 0,53%, à 25.986,92. Le S&P-500, plus large, a perdu 12,91 points, soit 0,44%, à 2.901,13. Le Nasdaq Composite a cédé de son côté 21,32 points (-0,26%) à 8.088,36.

L'optimisme suscité par l'accord commercial entre les Etats-Unis et le Mexique a laissé la place à un regain d'aversion au risque en l'absence d'avancée dans le dossier sino-américain.

Le conflit entre les deux premières puissances économiques reste entier alors que se rapproche l'échéance du 5 septembre, date à laquelle prendra fin la consultation américaine sur une liste de produits chinois supplémentaire à taxer faute d'accord d'ici là. Washington menace d'imposer des droits de douanes sur 200 milliards de dollars supplémentaires de produits chinois.

Le marché a accentué ses pertes en fin de séance à la suite d'une information de l'agence Bloomberg selon laquelle Donald Trump a fait savoir à son entourage qu'il était prêt à imposer les nouveaux tarifs douaniers à dès que la période de consultation publique aura pris fin.

Les rendements des Treasuries ont également reculé après cette information, à la suite d'un courant d'achats de sécurité en faveur des obligations d'Etat. Le rendement à 10 ans perdait ainsi deux points de base à 2,8586% à la clôture.

La nervosité a encore été aggravée par la montée des tensions du côté des économies émergentes, notamment en Argentine où la banque centrale a porté son taux directeur à 60%, dans l'espoir d'endiguer l'inflation, une initiative spectaculaire qui n'a pas suffi à enrayer la chute du peso.

La monnaie argentine, qui a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année, plongeait encore de plus de 12% à la clôture de New York, à 38,00 pour un dollar.

Les grandes valeurs technologiques ont toutefois apporté un soutien au marché. Amazon a franchi les 2.000 dollars, avec un gain de 0,21% à 2.002,38, après avoir atteint un record 2.025,57 en séance. Sa capitalisation se rapprochant du seuil des 1.000 milliards de dollars déjà franchi par Apple.

De son côté, le titre de la marque à la pomme a 0,92% à 225 dollars après avoir confirmé la tenue d'une conférence de presse le 12 septembre pour dévoiler de nouveaux iPhone.

"Je ne parierais jamais contre les leaders de la technologie parce qu'à chaque fois que le marché a perdu du terrain, ils ont fini par gagner suffisamment pour le faire clôturer en hausse (...)", note Brad McMillan (Commonwealth Financial Network).

"Le repli des marchés n'a rien de surprenant étant donnée sa récente progression, on a assisté à une appréciation conséquente des cours ces derniers jours et les investisseurs ne font que reprendre leur souffle avant le long week-end qui s'annonce."

Les marchés américains seront fermés lundi pour "Labor Day".

Sur le marché des changes, le dollar se stabilise (+0,08%) pour la première fois en cinq jours, après avoir peu varié à l'annonce d'un indice des prix PCE "core" conforme aux attentes. Cette mesure de l'inflation a atteint l'objectif de 2% de la Fed pour la troisième fois de l'année tandis que les dépenses des ménages ont nettement augmenté.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties à la hausse la semaine dernière après trois semaines consécutives de baisse, mais la tendance sous-jacente continue de pointer vers un marché du travail robuste.

CAMPBELL CÈDE DES ACTIFS, LE TITRE RECULE

Du coté des valeurs, Campbell Soup a perdu 2,1% après avoir annoncé son intention de céder ses activités à l'international et sa division de produits frais après des mois d'examen de ses options stratégiques et une intense pression d'investisseurs activistes qui prônaient une vente du groupe dans sa totalité.

Salesforce, le spécialiste des logiciels "cloud", a reculé de 1,72% après avoir publié une prévision de bénéfice pour le trimestre inférieure aux attentes de Wall Street.

En réaction à des ventes inférieures aux attentes, le groupe de hard-discount Dollar Tree a abandonné 15,54%.

En hausse, Guess et Signet Jewelers ont bondi respectivement de 5,62% et de 23,84% après avoir relevé leur prévisions annuelles.

Electronic Arts a chuté de 9,79% après que l'éditeur de jeux vidéo a reporté de quatre semaines le lancement "Battlefield V" et revu en légère baisse ses prévisions de ventes pour l'année.

Du côté du pétrole, les cours du Brent sont en hausse de 0,8% à 1%, toujours soutenus par l'annonce mercredi d'une baisse plus forte que prévu des stocks de brut américain alors que le marché s'attend à un repli de l'offre iranienne et vénézuélienne au cours des mois à venir.

(Shreyashi Sanyal à Bangalore, Laetitia Volga et Juliette Rouillon pour le service français)