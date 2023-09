Les indices boursiers américains ont été mitigés et les rendements des obligations de référence ont rebondi après que le très attendu rapport sur l'emploi américain du mois d'août a montré une hausse du chômage et une croissance des salaires plus faible que prévu, renforçant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale laissera les taux d'intérêt directeurs inchangés lors de sa réunion de politique générale de septembre.

Les trois principaux indices ont abandonné leurs gains antérieurs au fur et à mesure que la session avançait et que les investisseurs digéraient les données avant le long week-end de vacances aux États-Unis. Le Nasdaq était en légère baisse, le S&P 500 juste en dessous de la ligne de démarcation et le Dow Jones était légèrement dans le vert.

Les trois indices étaient en passe de réaliser des gains sur la semaine.

"Aujourd'hui, les gens abordent le week-end des vacances avec le soulagement que les chiffres de l'emploi soient solides", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group à Omaha.

"Il y a des signes de ralentissement de l'économie, et c'est ce que la Fed veut voir", a ajouté M. Detrick. "Il est probable que cela ouvre la porte à une absence de hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed dans trois semaines.

Le rapport du département du travail sur les emplois a montré que l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu le mois dernier, mais la hausse des taux de chômage et d'activité, ainsi qu'un ralentissement bienvenu de la croissance du salaire horaire moyen, ont renforcé les attentes selon lesquelles la Fed laissera les taux d'intérêt directeurs inchangés ce mois-ci.

Les marchés financiers évaluent à 93 % la probabilité d'une telle pause ce mois-ci, selon l'outil FedWatch du CME.

Mais ce que fera la Fed au-delà de septembre reste une question ouverte.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 67,82 points, soit 0,2 %, à 34 789,73, le S&P 500 a perdu 1,15 point, soit 0,03 %, à 4 506,51 et le Nasdaq Composite a perdu 42,86 points, soit 0,31 %, à 13 992,11.

Les actions européennes se sont stabilisées, terminant la séance inchangées, la baisse des actions des secteurs du luxe et de l'automobile ayant été compensée par des gains dans les secteurs de l'exploitation minière et des soins de santé. Le STOXX 600 a enregistré sa plus forte hausse hebdomadaire depuis la mi-juillet.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,01% et l'indice MSCI des actions mondiales a perdu 0,03%.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,48 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,23 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 0,28 %.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont augmenté, mais sont restés stables à l'extrémité la plus courte de la courbe après le rapport sur l'emploi du mois d'août.

"L'économie ralentit peut-être, mais elle est toujours dirigée par un consommateur très fort", a déclaré M. Detrick. "Des rendements plus élevés peuvent être l'anticipation d'une meilleure économie à l'avenir.

Les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 21/32 pour atteindre un rendement de 4,1729%, contre 4,091% jeudi dernier.

L'obligation à 30 ans a baissé de 44/32 pour atteindre un rendement de 4,2869%, contre 4,204% jeudi soir.

Le billet vert a gagné du terrain par rapport à un panier de devises dans le sillage des données sur l'emploi, mais il était en voie de rester essentiellement stable pour la semaine.

L'indice du dollar a augmenté de 0,61%, avec l'euro en baisse de 0,61% à 1,0775 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,41 % par rapport au billet vert, à 146,16 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2585 $, en baisse de 0,69 % sur la journée.

Les prix du pétrole ont bondi, atteignant leur niveau le plus élevé depuis plus de sept mois, sous l'effet des attentes d'un resserrement de l'offre.

Le brut américain a bondi de 2,3 % pour s'établir à 85,55 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 88,55 dollars le baril, en hausse de 1,98 % sur la journée.

Le prix de l'or a fluctué, mais il était en hausse nominale pour la dernière fois.

L'or au comptant a augmenté de 0,1% pour atteindre 1 940,89 dollars l'once.